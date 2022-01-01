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Скобы для степлера Практика 775-372, 1000 шт
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Скобы для пневмостеплеров
    Скобы для степлера Практика 775-372, 1000 шт
    Арт. О00000024588
    Скобы для степлера Практика 775-372, 1000 шт
    Скобы для степлера Практика 775-372, 1000 шт
      Скобы для степлера Практика 775-372, 1000 шт
      Скобы для степлера Практика 775-372, 1000 шт

      Скобы для степлера Практика 775-372, 1000 шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000024588

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип скоб
      		53/A
      Форма
      		тонкая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Скобы для степлера ПРАКТИКА 775-372, 1000 шт. Для скрепления деревянных реек, прибивания ткани мягкой мебели, картона, крепления проволочной сетки. Скобы используются в качестве универсального крепежного средства при помощи степлера. Скобы имеют закаленную структуру и острые концы, благодаря чему с легкостью входят в материал и обеспечивают надежное крепление и фиксацию.