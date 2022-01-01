Скобы для степлера Практика 775-372, 1000 шт
Арт. О00000024588
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип скоб
|53/A
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Форма
|тонкая
- Скобы для степлера ПРАКТИКА 775-372, 1000 шт. Для скрепления деревянных реек, прибивания ткани мягкой мебели, картона, крепления проволочной сетки. Скобы используются в качестве универсального крепежного средства при помощи степлера. Скобы имеют закаленную структуру и острые концы, благодаря чему с легкостью входят в материал и обеспечивают надежное крепление и фиксацию.