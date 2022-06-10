Скобы для степлера Монтажник 600214 (14x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
Арт. О00000005252
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип скоб
|53/A
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Форма
|прямоугольная
- Скоба для степлера МОНТАЖНИК ТИП 53 представляет собой П-образную металлическую крепежную деталь предназначены для крепления различных материалов (ткань, картон, бумага и т.д.) к поверхности из ДВП, ГКЛ и древесины мягких пород дерева.
Преимущества
- Благодаря закалке металла скобы образуют качественное и долговечное соединение
- Скобы 53 типа подходят для использования с соответствующим мебельным степлером