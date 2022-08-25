Пневмогайковерт композитный Jonnesway JAI-1138, 1" DR
Арт. jonnesway_6222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1138 49031 работает с высоконагруженными соединениями благодаря исключительно высокому значению крутящего момента - 2712 Нм. Мощный двигатель разгоняет скорость вращения шпинделя до 5000 оборотов в минуту и обеспечивает отличную производительность. Корпус инструмента изготовлен из прочных композитных материалов, поэтому он обладает высокой ударостойкостью при значительно меньшем весе по сравнению с другими пневмогайковертами - разница составляет 8 - 10 кг. Это существенно снижает энергоемкость рабочего процесса.
Преимущества
- Основная рукоятка оснащена виброгасящими накладками
- Вспомогательную рукоятку можно установить в нужном для оператора положении
- Данная модель меньше инструментов с аналогичными характеристиками
- Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени
- Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса