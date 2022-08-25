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Пневмогайковерт композитный Jonnesway JAI-1138, 1" DR
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт композитный Jonnesway JAI-1138, 1" DR
    Арт. jonnesway_6222
    5.0
    1
    Пневмогайковерт композитный Jonnesway JAI-1138, 1" DR

      Пневмогайковерт композитный Jonnesway JAI-1138, 1" DR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_6222
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1138 49031 работает с высоконагруженными соединениями благодаря исключительно высокому значению крутящего момента - 2712 Нм. Мощный двигатель разгоняет скорость вращения шпинделя до 5000 оборотов в минуту и обеспечивает отличную производительность. Корпус инструмента изготовлен из прочных композитных материалов, поэтому он обладает высокой ударостойкостью при значительно меньшем весе по сравнению с другими пневмогайковертами - разница составляет 8 - 10 кг. Это существенно снижает энергоемкость рабочего процесса.

        Преимущества

        • Основная рукоятка оснащена виброгасящими накладками
        • Вспомогательную рукоятку можно установить в нужном для оператора положении
        • Данная модель меньше инструментов с аналогичными характеристиками
        • Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
        • Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени
        • Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса