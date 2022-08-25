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Пневмогайковерт композитный Jonnesway JAI-0964, 1/2" DR
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт композитный Jonnesway JAI-0964, 1/2" DR
    Арт. jonnesway_6036
    5.0
    1
    Пневмогайковерт композитный Jonnesway JAI-0964, 1/2" DR
    Пневмогайковерт композитный Jonnesway JAI-0964, 1/2" DR
      Пневмогайковерт композитный Jonnesway JAI-0964, 1/2" DR
      Пневмогайковерт композитный Jonnesway JAI-0964, 1/2" DR

      Пневмогайковерт композитный Jonnesway JAI-0964, 1/2" DR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_6036
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-0964 сконструирован для выполнения работ по затяжке и ослаблению крепежных элементов. Применяется на производстве и в автомобильных мастерских. Рукоятка с мягкой ребристой поверхностью и расположенная рядом с ней клавиша пуска - все это для простой и удобной эксплуатации инструмента.

        Преимущества

        • Хорошая производительность, благодаря большому числу оборотов (7500 об/мин) и высокому крутящему моменту (930 Нм)
        • Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в рукоятке - для более удобного пользования гайковертом
        • Для легкого выкручивания винтов из материала, инструмент оснащен функцией реверса