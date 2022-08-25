Пневмогайковерт композитный Jonnesway JAI-0964, 1/2" DR

Преимущества

Хорошая производительность, благодаря большому числу оборотов (7500 об/мин) и высокому крутящему моменту (930 Нм)

Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в рукоятке - для более удобного пользования гайковертом

Для легкого выкручивания винтов из материала, инструмент оснащен функцией реверса

Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-0964 сконструирован для выполнения работ по затяжке и ослаблению крепежных элементов. Применяется на производстве и в автомобильных мастерских. Рукоятка с мягкой ребристой поверхностью и расположенная рядом с ней клавиша пуска - все это для простой и удобной эксплуатации инструмента.