Пневмогайковерт композитный Jonnesway JAI-0964, 1/2" DR
Арт. jonnesway_6036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-0964 сконструирован для выполнения работ по затяжке и ослаблению крепежных элементов. Применяется на производстве и в автомобильных мастерских. Рукоятка с мягкой ребристой поверхностью и расположенная рядом с ней клавиша пуска - все это для простой и удобной эксплуатации инструмента.
Преимущества
- Хорошая производительность, благодаря большому числу оборотов (7500 об/мин) и высокому крутящему моменту (930 Нм)
- Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в рукоятке - для более удобного пользования гайковертом
- Для легкого выкручивания винтов из материала, инструмент оснащен функцией реверса