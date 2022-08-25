Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1056, 3/4" DR
Арт. jonnesway_4958
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1056 3/4, 985 Нм, 6300 об/мин 49013 используется в автосервисах, производственных цехах и ремонтных мастерских. Подходит для обслуживания резьбовых соединений размерами до М21. Для комфортной работы инструмент имеет небольшой вес и компактный размер.
Преимущества
- Небольшой вес Jonnesway JAI-1056 49013 - для комфортной работы
- Рукоятка с резинополимерной накладкой для снижение вибрационного воздействия
- Компактные размеры для удобной работы
- Простой в управлении