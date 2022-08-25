Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1056, 3/4" DR

Преимущества

Небольшой вес Jonnesway JAI-1056 49013 - для комфортной работы

Рукоятка с резинополимерной накладкой для снижение вибрационного воздействия

Компактные размеры для удобной работы

Простой в управлении

Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1056 3/4, 985 Нм, 6300 об/мин 49013 используется в автосервисах, производственных цехах и ремонтных мастерских. Подходит для обслуживания резьбовых соединений размерами до М21. Для комфортной работы инструмент имеет небольшой вес и компактный размер.