Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1056, 3/4" DR
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1056, 3/4" DR
    Арт. jonnesway_4958
    5.0
    1
    Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1056, 3/4" DR

      Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1056, 3/4" DR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4958
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1056 3/4, 985 Нм, 6300 об/мин 49013 используется в автосервисах, производственных цехах и ремонтных мастерских. Подходит для обслуживания резьбовых соединений размерами до М21. Для комфортной работы инструмент имеет небольшой вес и компактный размер.

        Преимущества

        • Небольшой вес Jonnesway JAI-1056 49013 - для комфортной работы
        • Рукоятка с резинополимерной накладкой для снижение вибрационного воздействия
        • Компактные размеры для удобной работы
        • Простой в управлении