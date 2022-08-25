Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин
Арт. jonnesway_4910
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический шуруповерт Jonnesway JAB-1018 работает на сжатом воздухе. Область применения - работа с крепежными элементами. Крутящий момент можно регулировать от 5 до 16.5 Нм.
Преимущества
- Небольшой вес (всего 1,3 килограмма) - для неутомительной работы оператора
- Крутящий момент: 5-16.5 Нм
- Для легкого выкручивания крепежа, шуруповерт оснащен функцией реверса
- Регулировка крутящего момента - для работы с материалами различной плотности