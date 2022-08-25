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Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин
    Арт. jonnesway_4910
    5.0
    1
    Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин
    Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин
    Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин
    Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин
    Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин
      Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин
      Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин
      Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин
      Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин
      Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин

      Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4910
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматический шуруповерт Jonnesway JAB-1018 работает на сжатом воздухе. Область применения - работа с крепежными элементами. Крутящий момент можно регулировать от 5 до 16.5 Нм. 

        Преимущества

        • Небольшой вес (всего 1,3 килограмма) - для неутомительной работы оператора
        • Крутящий момент: 5-16.5 Нм
        • Для легкого выкручивания крепежа, шуруповерт оснащен функцией реверса
        • Регулировка крутящего момента - для работы с материалами различной плотности