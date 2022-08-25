Компактный пневматический гайковерт Jonnesway JAB-1018, 800 об/мин

Преимущества

Небольшой вес (всего 1,3 килограмма) - для неутомительной работы оператора

Крутящий момент: 5-16.5 Нм

Для легкого выкручивания крепежа, шуруповерт оснащен функцией реверса

Регулировка крутящего момента - для работы с материалами различной плотности

Пневматический шуруповерт Jonnesway JAB-1018 работает на сжатом воздухе. Область применения - работа с крепежными элементами. Крутящий момент можно регулировать от 5 до 16.5 Нм.