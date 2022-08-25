Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-6211, 3/4" DR
Арт. jonnesway_4963
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-6211 - это инструмент, сконструированный для промышленного использования, работающий на сжатом воздухе. Область применения - заворачивание/отворачивание крепежных элементов. Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства.
Преимущества
- Хорошая производительность, благодаря большому числу оборотов (6500 об/мин) и высокому крутящему моменту (1016 Нм)
- Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в рукоятке - для более удобного пользования гайковертом
- Для легкого выкручивания винтов из материала, инструмент оснащен функцией реверса
- Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания