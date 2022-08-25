Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-6211, 3/4" DR

Преимущества

Хорошая производительность, благодаря большому числу оборотов (6500 об/мин) и высокому крутящему моменту (1016 Нм)

Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в рукоятке - для более удобного пользования гайковертом

Для легкого выкручивания винтов из материала, инструмент оснащен функцией реверса

Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания

Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-6211 - это инструмент, сконструированный для промышленного использования, работающий на сжатом воздухе. Область применения - заворачивание/отворачивание крепежных элементов. Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства.