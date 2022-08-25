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Пневмогайковерт Sumake ST 55884Р
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт Sumake ST 55884Р
    Арт. X76204
    5.0
    1
    Пневмогайковерт Sumake ST 55884Р

    Пневмогайковерт Sumake ST 55884Р

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X76204
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Sumake
    Тип патрона
    		квадрат с отверстием и фрикционным кольцом
    Размер патрона, дюйм
    		1
    Расход воздуха, л/мин
    		566
    Давление, атм
    		6.5
    Макс. крутящий момент, Нм
    		1900
    Наличие удара
    		Да
    Вес, кг
    		9.6
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Пневмогайковерт SUMAKE ST 55884P 38591 предназначен для завинчивания и отвинчивания крепежа. Высокие показатели крутящего момента и скорости вращения шпинделя позволяют работать с твердыми соединениями. Корпус инструмента изготовлен из металла для более надежной защиты внутренних элементов от механических повреждений. Широкая дополнительная рукоятка надежно лежит в руке без проскальзывания и обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками. Модель имеет ударный механизм Rocking dog, что обеспечивает большую ударную силу и легкую эксплуатацию (рекомендован для средних нагрузок).  

      Преимущества

      • Большой рабочий ресурс
      • Посадочный размер для головки (квадрат) - 1 дюйм
      • Высокая устойчивость к перегрузкам
      • Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени
      • Низкие показатели пожаро- и взрывоопасности благодаря работе на сжатом воздухе
      • Отлично справляется с работой с твердыми соединениями