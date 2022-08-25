Пневмогайковерт Sumake ST 55884Р
Арт. X76204
Характеристики
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Производитель
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Тип патрона
|квадрат с отверстием и фрикционным кольцом
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Размер патрона, дюйм
|1
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Расход воздуха, л/мин
|566
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Давление, атм
|6.5
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Макс. крутящий момент, Нм
|1900
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Наличие удара
|Да
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Вес, кг
|9.6
- Пневмогайковерт SUMAKE ST 55884P 38591 предназначен для завинчивания и отвинчивания крепежа. Высокие показатели крутящего момента и скорости вращения шпинделя позволяют работать с твердыми соединениями. Корпус инструмента изготовлен из металла для более надежной защиты внутренних элементов от механических повреждений. Широкая дополнительная рукоятка надежно лежит в руке без проскальзывания и обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками. Модель имеет ударный механизм Rocking dog, что обеспечивает большую ударную силу и легкую эксплуатацию (рекомендован для средних нагрузок).
Преимущества
- Большой рабочий ресурс
- Посадочный размер для головки (квадрат) - 1 дюйм
- Высокая устойчивость к перегрузкам
- Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени
- Низкие показатели пожаро- и взрывоопасности благодаря работе на сжатом воздухе
- Отлично справляется с работой с твердыми соединениями