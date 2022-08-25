Пневмогайковерт Sumake ST 55884Р

Преимущества

Большой рабочий ресурс

Посадочный размер для головки (квадрат) - 1 дюйм

Высокая устойчивость к перегрузкам

Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени

Низкие показатели пожаро- и взрывоопасности благодаря работе на сжатом воздухе

Отлично справляется с работой с твердыми соединениями

Пневмогайковерт SUMAKE ST 55884P 38591 предназначен для завинчивания и отвинчивания крепежа. Высокие показатели крутящего момента и скорости вращения шпинделя позволяют работать с твердыми соединениями. Корпус инструмента изготовлен из металла для более надежной защиты внутренних элементов от механических повреждений. Широкая дополнительная рукоятка надежно лежит в руке без проскальзывания и обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками. Модель имеет ударный механизм Rocking dog, что обеспечивает большую ударную силу и легкую эксплуатацию (рекомендован для средних нагрузок).