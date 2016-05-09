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Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
4.0
1
5 049 ₽
Пневматические гайковерты
  • Персональная скидка
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Арт. X76140
4.0
1
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
  • Персональная скидка
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Пневматический гайковерт Sumake ST-5540

Пневматический гайковерт Sumake ST-5540

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5 049 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X76140
4.0
1

Характеристики

Производитель
Sumake
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Тайвань
Давление, атм
6.2
Набор головок в комплекте
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 049 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пневматический гайковерт Sumake ST-5540 - это мощный инструмент, сконструированный для работы с мягкими крепежными соединениями. Работает устройство от сжатого воздуха. Ударно-импульсный механизм служит для быстрого заворачивания и отворачивания. Корпус выполнен из алюминия, что гарантирует долгий срок службы.

    Преимущества 

    • 4 положения регулировки мощности
    • Ручка покрыта морозо- и ударо- устойчивой резиной
    • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки
    • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
    • Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства
    • Ударно-импульсный механизм и высокий крутящий момент повышают производительность труда
    • Данная модель предназначена для работ с очень мягкими соединениями
    • Наличие функции реверса служит для выворачивания крепежных элементов