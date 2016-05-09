Преимущества

4 положения регулировки мощности

Ручка покрыта морозо- и ударо- устойчивой резиной

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам

Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства

Ударно-импульсный механизм и высокий крутящий момент повышают производительность труда

Данная модель предназначена для работ с очень мягкими соединениями

Наличие функции реверса служит для выворачивания крепежных элементов

Пневматический гайковерт Sumake ST-5540 - это мощный инструмент, сконструированный для работы с мягкими крепежными соединениями. Работает устройство от сжатого воздуха. Ударно-импульсный механизм служит для быстрого заворачивания и отворачивания. Корпус выполнен из алюминия, что гарантирует долгий срок службы.