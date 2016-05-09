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Пневматический гайковерт Sumake ST-5540
Арт. X76140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
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- Пневматический гайковерт Sumake ST-5540 - это мощный инструмент, сконструированный для работы с мягкими крепежными соединениями. Работает устройство от сжатого воздуха. Ударно-импульсный механизм служит для быстрого заворачивания и отворачивания. Корпус выполнен из алюминия, что гарантирует долгий срок службы.
Преимущества
- 4 положения регулировки мощности
- Ручка покрыта морозо- и ударо- устойчивой резиной
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода без остановки
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
- Пистолетная форма корпуса удобна при работе в тяжелых условиях производства
- Ударно-импульсный механизм и высокий крутящий момент повышают производительность труда
- Данная модель предназначена для работ с очень мягкими соединениями
- Наличие функции реверса служит для выворачивания крепежных элементов