Преимущества

Ударный механизм: Twin Hammer - "двойной молот"

Конструкция и детали изготовлены с высокой точностью

Корпус гайковерта изготовлен из сверпрочного композитного материала

Приводной квадрат изготовлен из прочнейшего сплава хрома, молибдена и никеля

Максимальный рамер гайки: M16

Способность работы без перерыва продолжительное время

Выпуск воздуха через ручку вниз

Обрезиненная рукоятка обеспечивает плотное прилегание руки

Курок удобного, кнопочного типа

Пневматический гайковерт Sumake ST-C541 применяется для работы с резьбовыми соединениями. Ударно-вращательное действие гайковерта используют для закручивания или откручивания крепежных элементов. Пневматический гайковерт представляет собой эффективный и мощный металлический гаечный ключ ударного действия на 1/2 дюйма. Использование пневматического гайковерта позволяет сэкономить время и силы, значительно повышает долговечность элементов резьбовых соединений, а значит и общее качество сборки механизма.