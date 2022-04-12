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Пневматический гайковерт Sumake ST-C541
5.0
2
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневматический гайковерт Sumake ST-C541
    Арт. X1099040164
    5.0
    2
    Пневматический гайковерт Sumake ST-C541

      Пневматический гайковерт Sumake ST-C541

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. X1099040164
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический гайковерт Sumake ST-C541 применяется для работы с резьбовыми соединениями. Ударно-вращательное действие гайковерта используют для закручивания или откручивания крепежных элементов. Пневматический гайковерт представляет собой эффективный и мощный металлический гаечный ключ ударного действия на 1/2 дюйма. Использование пневматического гайковерта позволяет сэкономить время и силы, значительно повышает долговечность элементов резьбовых соединений, а значит и общее качество сборки механизма.

        Преимущества

        • Ударный механизм: Twin Hammer - "двойной молот"
        • Конструкция и детали изготовлены с высокой точностью
        • Корпус гайковерта изготовлен из сверпрочного композитного материала
        • Приводной квадрат изготовлен из прочнейшего сплава хрома, молибдена и никеля
        • Максимальный рамер гайки: M16
        • Способность работы без перерыва продолжительное время
        • Выпуск воздуха через ручку вниз
        • Обрезиненная рукоятка обеспечивает плотное прилегание руки
        • Курок удобного, кнопочного типа