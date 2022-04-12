Пневматический гайковерт Sumake ST-C541
Арт. X1099040164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический гайковерт Sumake ST-C541 применяется для работы с резьбовыми соединениями. Ударно-вращательное действие гайковерта используют для закручивания или откручивания крепежных элементов. Пневматический гайковерт представляет собой эффективный и мощный металлический гаечный ключ ударного действия на 1/2 дюйма. Использование пневматического гайковерта позволяет сэкономить время и силы, значительно повышает долговечность элементов резьбовых соединений, а значит и общее качество сборки механизма.
Преимущества
- Ударный механизм: Twin Hammer - "двойной молот"
- Конструкция и детали изготовлены с высокой точностью
- Корпус гайковерта изготовлен из сверпрочного композитного материала
- Приводной квадрат изготовлен из прочнейшего сплава хрома, молибдена и никеля
- Максимальный рамер гайки: M16
- Способность работы без перерыва продолжительное время
- Выпуск воздуха через ручку вниз
- Обрезиненная рукоятка обеспечивает плотное прилегание руки
- Курок удобного, кнопочного типа