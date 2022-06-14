Преимущества

Самый удобный гайковерт DIY уровня

Удобная ручка с выхлопом снизу

Алюминиевый корпус

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Высокий показатель крутящего момента делает возможной работу с очень твердыми резьбовыми соединениями

Долгий срок службы

Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K имеет очень высокий крутящий момент, благодаря чему можно работать с крайне твердыми резьбовыми соединениями. Алюминиевый корпус повышает рабочий ресурс инструмента. Рукоятка полностью покрыта морозо- и удароустойчивой резиной - для комфортной работы пользователя. В комплект поставки входят 11 ударных головок, что позволяет сразу же приступать к работе.