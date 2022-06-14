Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K
Арт. X1099040156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.5
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Набор головок в комплекте
|Да
- Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K имеет очень высокий крутящий момент, благодаря чему можно работать с крайне твердыми резьбовыми соединениями. Алюминиевый корпус повышает рабочий ресурс инструмента. Рукоятка полностью покрыта морозо- и удароустойчивой резиной - для комфортной работы пользователя. В комплект поставки входят 11 ударных головок, что позволяет сразу же приступать к работе.
Преимущества
- Самый удобный гайковерт DIY уровня
- Удобная ручка с выхлопом снизу
- Алюминиевый корпус
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Высокий показатель крутящего момента делает возможной работу с очень твердыми резьбовыми соединениями
- Долгий срок службы
- Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки