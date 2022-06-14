Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K
5.0
2
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K
    Арт. X1099040156
    5.0
    2
    Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K
    Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K
    Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K
    Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K
    Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K
      Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K
      Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K
      Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K
      Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K
      Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K

      Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. X1099040156
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.5
      Набор головок в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический гайковерт Sumake ST-M1001K имеет очень высокий крутящий момент, благодаря чему можно работать с крайне твердыми резьбовыми соединениями. Алюминиевый корпус повышает рабочий ресурс инструмента. Рукоятка полностью покрыта морозо- и удароустойчивой резиной - для комфортной работы пользователя. В комплект поставки входят 11 ударных головок, что позволяет сразу же приступать к работе.  

        Преимущества 

        • Самый удобный гайковерт DIY уровня
        • Удобная ручка с выхлопом снизу
        • Алюминиевый корпус
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
        • Высокий показатель крутящего момента делает возможной работу с очень твердыми резьбовыми соединениями
        • Долгий срок службы
        • Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки