Пневматическая шлифмашина Fubag SL150CV 100180

Преимущества

Сменить оснастку можно быстро, благодаря креплению на липучку

Диск с 6 отверстиями

Малый вес орбитальной пневмошлифмашины FUBAG SL150CV 100180 снижает энергоемкость работы

Для поддержания рабочего места в чистоте, инструмент оснащен патрубком для отвода пыли

Большая удобная кнопка "Пуск" для комфортной работы пользователя

Орбитальная пневмошлифмашина FUBAG SL150CV 100180 предназначен для шлифовально-зачистных работ. Работает с такими материалами, как древесина, пластик, металл. Сменить оснастку легко и быстро, благодаря креплению на липучку. Принцип работы на сжатом воздухе предусматривает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса, а также позволяет увеличивать длительность работы без перегрева. Орбитальный ход составляет 5 мм.