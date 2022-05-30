Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневматическая шлифмашина Fubag SL150CV 100180
5.0
3
5 399 ₽
Угловые пневмошлифмашины
  • Персональная скидка
Пневматическая шлифмашина Fubag SL150CV 100180
Арт. X1099040567
5.0
3
Пневматическая шлифмашина Fubag SL150CV 100180
Пневматическая шлифмашина Fubag SL150CV 100180
Пневматическая шлифмашина Fubag SL150CV 100180
Пневматическая шлифмашина Fubag SL150CV 100180
  • Персональная скидка
Пневматическая шлифмашина Fubag SL150CV 100180
Пневматическая шлифмашина Fubag SL150CV 100180
Пневматическая шлифмашина Fubag SL150CV 100180
Пневматическая шлифмашина Fubag SL150CV 100180

Пневматическая шлифмашина Fubag SL150CV 100180

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 399 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X1099040567
5.0
3

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
155x115x270
Давление, бар
6.3
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 399 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Орбитальная пневмошлифмашина FUBAG SL150CV 100180 предназначен для шлифовально-зачистных работ. Работает с такими материалами, как древесина, пластик, металл. Сменить оснастку легко и быстро, благодаря креплению на липучку. Принцип работы на сжатом воздухе предусматривает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса, а также позволяет увеличивать длительность работы без перегрева. Орбитальный ход составляет 5 мм.

    Преимущества

    • Сменить оснастку можно быстро, благодаря креплению на липучку
    • Диск с 6 отверстиями
    • Малый вес орбитальной пневмошлифмашины FUBAG SL150CV 100180 снижает энергоемкость работы
    • Для поддержания рабочего места в чистоте, инструмент оснащен патрубком для отвода пыли
    • Большая удобная кнопка "Пуск" для комфортной работы пользователя