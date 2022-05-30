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Пневматическая шлифмашина Fubag SL150CV 100180
Арт. X1099040567
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|155x115x270
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Давление, бар
|6.3
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- Орбитальная пневмошлифмашина FUBAG SL150CV 100180 предназначен для шлифовально-зачистных работ. Работает с такими материалами, как древесина, пластик, металл. Сменить оснастку легко и быстро, благодаря креплению на липучку. Принцип работы на сжатом воздухе предусматривает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса, а также позволяет увеличивать длительность работы без перегрева. Орбитальный ход составляет 5 мм.
Преимущества
- Сменить оснастку можно быстро, благодаря креплению на липучку
- Диск с 6 отверстиями
- Малый вес орбитальной пневмошлифмашины FUBAG SL150CV 100180 снижает энергоемкость работы
- Для поддержания рабочего места в чистоте, инструмент оснащен патрубком для отвода пыли
- Большая удобная кнопка "Пуск" для комфортной работы пользователя