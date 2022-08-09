Угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX-4 BMC (бесщеточная, диаметр 125 мм, 20 В, емкость АКБ 4 Ач*2, кейс)

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Угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX-4 BMC
Арт. О00000031130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|8000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Аккумуляторная углошлифовальная машина CROWN CT23001-125HX-4 BMC разработана для сухой резки, обдирки и шлифования металлов. Угловая конструкция обеспечивает удобство при работе в стесненных условиях. Диск прикрыт кожухом для защиты от искр и пыли. Регулировка положения кожуха производится без дополнительных инструментов. Плавный пуск уменьшает нагрузку на двигатель, позволяя включить инструмент без рывков. Модель защищена от самопроизвольного включения после сбоя в электропитании
Преимущества
- Быстрозарядное устройство
- Двухпозиционный включатель/выключатель
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата CROWN CT23001-125HX-4 BMC
- Бесщеточный двигатель для высокой производительности
- Предохранительная муфта защищает инструмент от перегрузки и выхода из строя при заклинивании оснастки
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Кейс для удобства хранения и транспортировки