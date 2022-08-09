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Угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX-4 BMC (бесщеточная, диаметр 125 мм, 20 В, емкость АКБ 4 Ач*2, кейс)
5.0
1
20 990 ₽
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
  • Персональная скидка
Угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX-4 BMC
Арт. О00000031130
5.0
1
Угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX-4 BMC (бесщеточная, диаметр 125 мм, 20 В, емкость АКБ 4 Ач*2, кейс)
  • Персональная скидка

Угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX-4 BMC

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20 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000031130
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Макс. число оборотов, об/мин
8000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная углошлифовальная машина CROWN CT23001-125HX-4 BMC разработана для сухой резки, обдирки и шлифования металлов. Угловая конструкция обеспечивает удобство при работе в стесненных условиях. Диск прикрыт кожухом для защиты от искр и пыли. Регулировка положения кожуха производится без дополнительных инструментов. Плавный пуск уменьшает нагрузку на двигатель, позволяя включить инструмент без рывков. Модель защищена от самопроизвольного включения после сбоя в электропитании

    Преимущества

    • Быстрозарядное устройство
    • Двухпозиционный включатель/выключатель
    • Обрезиненная рукоять для надежного хвата CROWN CT23001-125HX-4 BMC
    • Бесщеточный двигатель для высокой производительности
    • Предохранительная муфта защищает инструмент от перегрузки и выхода из строя при заклинивании оснастки
    • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
    • Кейс для удобства хранения и транспортировки