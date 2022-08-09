Угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX-4 BMC (бесщеточная, диаметр 125 мм, 20 В, емкость АКБ 4 Ач*2, кейс)

Преимущества

Быстрозарядное устройство

Двухпозиционный включатель/выключатель

Обрезиненная рукоять для надежного хвата CROWN CT23001-125HX-4 BMC

Бесщеточный двигатель для высокой производительности

Предохранительная муфта защищает инструмент от перегрузки и выхода из строя при заклинивании оснастки

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная углошлифовальная машина CROWN CT23001-125HX-4 BMC разработана для сухой резки, обдирки и шлифования металлов. Угловая конструкция обеспечивает удобство при работе в стесненных условиях. Диск прикрыт кожухом для защиты от искр и пыли. Регулировка положения кожуха производится без дополнительных инструментов. Плавный пуск уменьшает нагрузку на двигатель, позволяя включить инструмент без рывков. Модель защищена от самопроизвольного включения после сбоя в электропитании