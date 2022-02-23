Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)

Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив 3656-125-40 используется совместно с угловыми шлифмашинами для торцевого и плоского шлифования изделий из металла, дерева, пластмассы, зачистки сварных швов и заусенцев, снятия ржавчины и т.д. Круг изготовлен на гибкой основе, имеет высокую производительность и износостойкость. Безопасность соответствует требованиям ГОСТ 52588-2011 И EN 13743.