Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
Арт. 9006192143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|металл, сталь, пластик, дерево
- Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив 3656-125-40 используется совместно с угловыми шлифмашинами для торцевого и плоского шлифования изделий из металла, дерева, пластмассы, зачистки сварных швов и заусенцев, снятия ржавчины и т.д. Круг изготовлен на гибкой основе, имеет высокую производительность и износостойкость. Безопасность соответствует требованиям ГОСТ 52588-2011 И EN 13743.