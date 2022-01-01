Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)
Арт. О00000015974
Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)
Арт. О00000015974
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|металл, сталь, дерево
- Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220) - предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины.
Преимущества
- Круг работает тихо, устойчиво, без прижогов, оставляя холодными обработанные поверхности, обеспечивает максимальный съем материала
- Абразив – электрокорунд, марка А 220
- Зернистость по ГОСТ – 14А 6, зернистость по FEPA – P220