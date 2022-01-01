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Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)
100 ₽
Круги лепестковые
    Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)
    Арт. О00000015974
    Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)
    Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)
    Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)
    Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)
    Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)
      Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)
      Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)
      Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)
      Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)
      Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)

      Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220)

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015974

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, сталь, дерево
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220) - предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины.

        Преимущества

        • Круг работает тихо, устойчиво, без прижогов, оставляя холодными обработанные поверхности, обеспечивает максимальный съем материала
        • Абразив – электрокорунд, марка А 220
        • Зернистость по ГОСТ – 14А 6, зернистость по FEPA – P220