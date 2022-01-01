Преимущества

Круг работает тихо, устойчиво, без прижогов, оставляя холодными обработанные поверхности, обеспечивает максимальный съем материала

Абразив – электрокорунд, марка А 220

Зернистость по ГОСТ – 14А 6, зернистость по FEPA – P220

Круг лепестковый торцевой Луга-Абразив КЛТ1 D91012522140060 (125х22 мм, А220, 14А 6/Р220) - предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины.