Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р60 (125x22 мм)

Лепестковый торцевой круг изготовлен из лепестков шлифовальной шкурки, которые имеют тканевую основу. Его используют в угловых шлифовальных машинах для обдирки, зачистки сварных швов, удаления ржавчины, а также при кузовных и столярно-слесарных работах. Можно применять для обработки лакированных и окрашенных поверхностей, металла, дерева и камня.