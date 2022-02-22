Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)

Круг лепестковый торцевой плоский КЛТ1 Luga-Abrasiv D91012522140630 предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины. Круг работает тихо, устойчиво, без прижогов, оставляя холодными обработанные поверхности, обеспечивает максимальный съем материала.