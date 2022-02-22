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Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)
5.0
2
90 ₽
Круги лепестковые
    Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)
    Арт. X13171306102
    5.0
    2
    Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)
    Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)
    Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)
    Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)

      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13171306102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг лепестковый торцевой плоский КЛТ1 Luga-Abrasiv D91012522140630 предназначен для ручных шлифовальных машин. Применяется для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины. Круг работает тихо, устойчиво, без прижогов, оставляя холодными обработанные поверхности, обеспечивает максимальный съем материала.