Болгарки с быстрозажимной гайкой
Найдено: 68 товаров
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- 15 170 ₽15 480 ₽
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- 12 199 ₽Мощность, Вт: 1400Длина кабеля, м: 4
- 19 299 ₽Мощность, Вт: 1700Длина кабеля, м: 4
- 7 362 ₽7 750 ₽Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ProfiPower DWDGA-18V E0103, Li-ion-1шт, 4.0Ач совместим с MAKITA LXT, З.У., кейсНапряжение аккумулятора, В: 18
- -388 ₽
- Персональная скидка
- 7 942 ₽8 360 ₽Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ProfiPower MKDGA-18V E0080, Li-ion-2шт, 4Ач совместимы с MAKITA LXT, З.У., кейсНапряжение аккумулятора, В: 18
- -418 ₽
- Персональная скидка
- 2 850 ₽3 000 ₽Сетевая угловая шлифовальная машина ACDC GS-1200R T0059, 1200Вт, 11000 об/мин, 125мм, удлинённый корпус, регулировка оборотовМощность, Вт: 1200
- -150 ₽
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- Нет в наличии
- Нет в наличииМощность, Вт: 1550Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1550Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1550Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1350Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1700Длина кабеля, м: 4
Болгарки с быстрозажимной гайкой в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 865 рублей до 18 590 рублей. В наличии более 29 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.