Преимущества

Мощный двигатель Чемпион на 2600 Вт для повышения производительности

Минимальный вес в классе

Основная и дополнительная рукоятки с системой гашения вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию на 40 % — для неутомительной работы





Угловая шлифмашина Bosch GWS 26-230 LVI 0.601.895.F04 оснащена мощным двигателем, высокой производительностью и небольшим весом для своего класса. Рабочий диск на 230 мм и высокая частота оборотов двигателя позволяют эффективно шлифовать и резать металлические изделия. Антивибрационная система уменьшает уровень получаемой вибрации на 40 % при жестких работах с прочным материалом. Быстрозажимная гайка типа SDS позволяет быстро заменить рабочие насадки при интенсивных работах.