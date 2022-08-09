Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Bosch GWS 26-230 LVI 0.601.895.F04
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 26-230 LVI 0.601.895.F04
    Арт. Х12725344
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 26-230 LVI 0.601.895.F04

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 26-230 LVI 0.601.895.F04

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725344
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Быстрозажимная гайка SDS
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 26-230 LVI 0.601.895.F04 оснащена мощным двигателем, высокой производительностью и небольшим весом для своего класса. Рабочий диск на 230 мм и высокая частота оборотов двигателя позволяют эффективно шлифовать и резать металлические изделия. Антивибрационная система уменьшает уровень получаемой вибрации на 40 % при жестких работах с прочным материалом. Быстрозажимная гайка типа SDS позволяет быстро заменить рабочие насадки при интенсивных работах.

        Преимущества

        • Мощный двигатель Чемпион на 2600 Вт для повышения производительности
        • Минимальный вес в классе
        • Основная и дополнительная рукоятки с системой гашения вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию на 40 % — для неутомительной работы