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Многофункциональный ключ Зубр ЗУШМ-КУ (15-52 мм)
5.0
2
590 ₽
Ключи для болгарки (УШМ)
    Многофункциональный ключ Зубр ЗУШМ-КУ (15-52 мм)
    Арт. X1317120412
    5.0
    2
    Многофункциональный ключ Зубр ЗУШМ-КУ (15-52 мм)

      Многофункциональный ключ Зубр ЗУШМ-КУ (15-52 мм)

      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120412
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для оснастки размером, мм
      		5, 15, 10, 19, 52
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ для отворачивания и заворачивания различного крепежа, в том числе в электроинструменте. Диаметр фланцев: 15-52 мм, диаметр болтов и гаек: 10-19 мм, диаметр винтов со шлицевой головкой: 5-20 мм. Изделие изготовлено из стали. Возможна настройка под разные диаметры винтов, болтов и гаек.

        Преимущества:

        • Многофункциональный ключ;
        • Удобен для настройки и обслуживания различного инструмента;
        • Многофункциональность благодаря уникальной конструкции 3 в 1;
        • Широкий диапазон регулировок для максимально возможного спектра применения.