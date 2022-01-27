Многофункциональный ключ Зубр ЗУШМ-КУ (15-52 мм)
Арт. X1317120412
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для оснастки размером, мм
|5, 15, 10, 19, 52
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Материал
|металл
- Ключ для отворачивания и заворачивания различного крепежа, в том числе в электроинструменте. Диаметр фланцев: 15-52 мм, диаметр болтов и гаек: 10-19 мм, диаметр винтов со шлицевой головкой: 5-20 мм. Изделие изготовлено из стали. Возможна настройка под разные диаметры винтов, болтов и гаек.
Преимущества:
- Многофункциональный ключ;
- Удобен для настройки и обслуживания различного инструмента;
- Многофункциональность благодаря уникальной конструкции 3 в 1;
- Широкий диапазон регулировок для максимально возможного спектра применения.