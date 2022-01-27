Многофункциональный ключ Зубр ЗУШМ-КУ (15-52 мм)

Ключ для отворачивания и заворачивания различного крепежа, в том числе в электроинструменте. Диаметр фланцев: 15-52 мм, диаметр болтов и гаек: 10-19 мм, диаметр винтов со шлицевой головкой: 5-20 мм. Изделие изготовлено из стали. Возможна настройка под разные диаметры винтов, болтов и гаек.

Преимущества: