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Угловая шлифмашина Metabo WEQ 1400-125 600347000
5.0
2
12 199 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WEQ 1400-125 600347000
    Арт. О00000009746
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo WEQ 1400-125 600347000
    Угловая шлифмашина Metabo WEQ 1400-125 600347000
    Угловая шлифмашина Metabo WEQ 1400-125 600347000
      Угловая шлифмашина Metabo WEQ 1400-125 600347000
      Угловая шлифмашина Metabo WEQ 1400-125 600347000
      Угловая шлифмашина Metabo WEQ 1400-125 600347000

      Угловая шлифмашина Metabo WEQ 1400-125 600347000

      12 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009746
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      12 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Угловая шлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 600347000 используется для обработки и резки металла, бетона, камня. Благодаря своей конструкции удобна для применения в труднодоступных местах. Мощный двигатель устойчив к перегрузкам. Полноволновая электроника Constamatic обеспечивает поддержание неизменного числа оборотов в процессе работы. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic защищает пользователя в случае заклинивания диска.

        Преимущества

        • Защита от повторного пуска
        • Надежная, универсальная конструкция
        • Металлический редуктор для лучшего отвода тепла
        • Фиксатор шпинделя для быстрой замены оснастки
        • Электронный плавный пуск для включения инструмента без рывков
        • Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы
        • Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке
        • Корпус редуктора Metabo WEQ 1400-125 600347000 может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки