Угловая шлифмашина Metabo WEQ 1400-125 600347000
Арт. О00000009746
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- -1 310 ₽
- Угловая шлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 600347000 используется для обработки и резки металла, бетона, камня. Благодаря своей конструкции удобна для применения в труднодоступных местах. Мощный двигатель устойчив к перегрузкам. Полноволновая электроника Constamatic обеспечивает поддержание неизменного числа оборотов в процессе работы. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic защищает пользователя в случае заклинивания диска.
Преимущества
- Защита от повторного пуска
- Надежная, универсальная конструкция
- Металлический редуктор для лучшего отвода тепла
- Фиксатор шпинделя для быстрой замены оснастки
- Электронный плавный пуск для включения инструмента без рывков
- Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы
- Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке
- Корпус редуктора Metabo WEQ 1400-125 600347000 может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки