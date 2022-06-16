Угловая шлифмашина Metabo WEQ 1400-125 600347000

Преимущества

Защита от повторного пуска

Надежная, универсальная конструкция

Металлический редуктор для лучшего отвода тепла

Фиксатор шпинделя для быстрой замены оснастки

Электронный плавный пуск для включения инструмента без рывков

Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы

Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке

Корпус редуктора Metabo WEQ 1400-125 600347000 может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки

Угловая шлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 600347000 используется для обработки и резки металла, бетона, камня. Благодаря своей конструкции удобна для применения в труднодоступных местах. Мощный двигатель устойчив к перегрузкам. Полноволновая электроника Constamatic обеспечивает поддержание неизменного числа оборотов в процессе работы. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic защищает пользователя в случае заклинивания диска.