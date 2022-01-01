УШМ (болгарки) на 125 мм
Найдено: 45 товаров
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- 9 590 ₽10 099 ₽Мощность, Вт: 900Длина кабеля, м: 2.5
- -509 ₽
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- 14 544 ₽15 310 ₽
- -766 ₽
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- 12 199 ₽Мощность, Вт: 1400Длина кабеля, м: 4
- 4 900 ₽Мощность, Вт: 1100Длина кабеля, м: 2.4
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- 7 362 ₽7 750 ₽Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ProfiPower DWDGA-18V E0103, Li-ion-1шт, 4.0Ач совместим с MAKITA LXT, З.У., кейсНапряжение аккумулятора, В: 18
- -388 ₽
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- 3 990 ₽Мощность, Вт: 850Длина кабеля, м: 3
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- 3 790 ₽Мощность, Вт: 710Длина кабеля, м: 3
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- 4 590 ₽Мощность, Вт: 950Длина кабеля, м: 3
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- 7 942 ₽8 360 ₽Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ProfiPower MKDGA-18V E0080, Li-ion-2шт, 4Ач совместимы с MAKITA LXT, З.У., кейсНапряжение аккумулятора, В: 18
- -418 ₽
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- 2 421 ₽2 690 ₽Сетевая угловая шлифовальная машина Deko DKAG1500 063-4297, 125 мм, 1500 Вт, с регулировкой скоростиМощность, Вт: 1500Длина кабеля, м: 1.8
- -269 ₽
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- 2 850 ₽3 000 ₽Сетевая угловая шлифовальная машина ACDC GS-1200R T0059, 1200Вт, 11000 об/мин, 125мм, удлинённый корпус, регулировка оборотовМощность, Вт: 1200
- -150 ₽
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- 3 790 ₽Мощность, Вт: 900Длина кабеля, м: 2
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- 4 690 ₽Мощность, Вт: 1010Длина кабеля, м: 2
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- 47 490 ₽Напряжение аккумулятора, В: 18
- Персональная скидка
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- 3 590 ₽Мощность, Вт: 900Длина кабеля, м: 2
- Персональная скидка
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- Нет в наличииМощность, Вт: 850Длина кабеля, м: 2.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 1550Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1550Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1100Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1100Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1700Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1000Длина кабеля, м: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1000
УШМ (болгарки) на 125 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 986 рублей до 33 099 рублей. В наличии более 184 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.