Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R

Преимущества

Кожух - для защиты от пыли и искр

Блокировка шпинделя облегчает замену оснастки

Дополнительная рукоятка устанавливается в удобное для пользователя положение

Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель CROWN CT13502-125R от перегрева

Возможность стационарной установки инструмента при использовании специальных принадлежностей

Угловая шлифовальная машина CROWN CT13502-125R служит для резки, обдирки и шлифовки металла. Благодаря защитному кожуху значительно снижен риск возникновения травм в процессе работы.Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск шлифмашины.Модель имеет боковую рукоятку, которая облегчает контроль над инструментом и обеспечивает надежный хват.Для быстрой замены оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя.