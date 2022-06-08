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Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R
Арт. О00000003943
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифовальная машина CROWN CT13502-125R служит для резки, обдирки и шлифовки металла. Благодаря защитному кожуху значительно снижен риск возникновения травм в процессе работы.
Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск шлифмашины.
Модель имеет боковую рукоятку, которая облегчает контроль над инструментом и обеспечивает надежный хват.
Для быстрой замены оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя.
Преимущества
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Блокировка шпинделя облегчает замену оснастки
- Дополнительная рукоятка устанавливается в удобное для пользователя положение
- Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель CROWN CT13502-125R от перегрева
- Возможность стационарной установки инструмента при использовании специальных принадлежностей