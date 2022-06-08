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Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R
5.0
2
4 890 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R
Арт. О00000003943
5.0
2
Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R
Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R
Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R
Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R
Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R
Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R
Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R
Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R
Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R
Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R
Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R

Угловая шлифмашина Crown CT13502-125R

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4 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003943
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Макс. число оборотов, об/мин
11000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая шлифовальная машина CROWN CT13502-125R служит для резки, обдирки и шлифовки металла. Благодаря защитному кожуху значительно снижен риск возникновения травм в процессе работы.
    Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск шлифмашины.
    Модель имеет боковую рукоятку, которая облегчает контроль над инструментом и обеспечивает надежный хват.
    Для быстрой замены оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя.

    Преимущества

    • Кожух - для защиты от пыли и искр
    • Блокировка шпинделя облегчает замену оснастки
    • Дополнительная рукоятка устанавливается в удобное для пользователя положение
    • Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель CROWN CT13502-125R от перегрева
    • Возможность стационарной установки инструмента при использовании специальных принадлежностей