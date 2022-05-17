Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
Арт. Х12725503
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Шлифовальная машина Makita GA 5034 используется для работы с каменными и металлическими поверхностями. Она имеет мощность 720 Вт и пригодится для резки, зашкуривания и шлифования. Способна развивать скорость вращения шпинделя до 11 тысяч оборотов в минуту. Обладает фиксатором кнопки запуска и двухпозиционной рукояткой, что делает рабочий процесс более комфортным. Болгарка Макита GA 5034 оснащена ударопрочным корпусом, двойной изоляцией двигателя и защитным кожухом диска для безопасного применения. Кожух способен фиксироваться в любом положении. При смене оснастки шпиндель можно заблокировать нажатием на кнопку. Инструмент Makita GA 5034 можно купить в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.
Преимущества угловой шлифмашины Makita GA 5034
- Производительная
- Фиксация кнопки “пуск”
- Блокировка шпинделя
- Двойная изоляция мотора
- Двухпозиционная рукоятка
- Защитный кожух диска
- Прочный корпус