Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416

Шлифовальная машина Makita GA 5034 используется для работы с каменными и металлическими поверхностями. Она имеет мощность 720 Вт и пригодится для резки, зашкуривания и шлифования. Способна развивать скорость вращения шпинделя до 11 тысяч оборотов в минуту. Обладает фиксатором кнопки запуска и двухпозиционной рукояткой, что делает рабочий процесс более комфортным. Болгарка Макита GA 5034 оснащена ударопрочным корпусом, двойной изоляцией двигателя и защитным кожухом диска для безопасного применения. Кожух способен фиксироваться в любом положении. При смене оснастки шпиндель можно заблокировать нажатием на кнопку. Инструмент Makita GA 5034 можно купить в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.

Преимущества угловой шлифмашины Makita GA 5034