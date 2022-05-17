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Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
5.0
2
5 499 ₽
7 590 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
    Арт. Х12725503
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
    Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
    Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
    Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
    Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
    Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
    Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
      Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
      Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
      Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
      Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
      Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
      Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
      Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416

      Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416

      • -2 091 ₽
      5 499 ₽
      7 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725503
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 091 ₽
      5 499 ₽
      7 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальная машина Makita GA 5034 используется для работы с каменными и металлическими поверхностями. Она имеет мощность 720 Вт и пригодится для резки, зашкуривания и шлифования. Способна развивать скорость вращения шпинделя до 11 тысяч оборотов в минуту. Обладает фиксатором кнопки запуска и двухпозиционной рукояткой, что делает рабочий процесс более комфортным. Болгарка Макита GA 5034 оснащена ударопрочным корпусом, двойной изоляцией двигателя и защитным кожухом диска для безопасного применения. Кожух способен фиксироваться в любом положении. При смене оснастки шпиндель можно заблокировать нажатием на кнопку. Инструмент Makita GA 5034 можно купить в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.

        Преимущества угловой шлифмашины Makita GA 5034

        • Производительная
        • Фиксация кнопки “пуск”
        • Блокировка шпинделя
        • Двойная изоляция мотора
        • Двухпозиционная рукоятка
        • Защитный кожух диска
        • Прочный корпус