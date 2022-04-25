Угловая шлифмашина Makita GA 6021C

Преимущества

Система защиты инструмента от пыли и мусора

Местоположения кожуха меняется без специальных инструментов

Число оборотов поддерживается на одном уровне при помощи электроники

Инструмент обладает специальной защитой от повторного включения

Специальная лампа при аварийных режимах работы загорается красным цветом

Муфта предохраняет от рывков инструмента при заклинивании

Система "Плавный пуск"

Угловая шлифмашина Makita GA 6021 C - легкий и компактный инструмент, предназначенный для обработки заготовок. Кнопка включения фиксируется для долговременного использования. Угольные щетки при повреждении отключаются. Благодаря предохранительной муфте, инструмент защищен при заклинивании бура.