Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
Арт. Х11731
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|9000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Угловая шлифмашина Makita GA 6021 C - легкий и компактный инструмент, предназначенный для обработки заготовок. Кнопка включения фиксируется для долговременного использования. Угольные щетки при повреждении отключаются. Благодаря предохранительной муфте, инструмент защищен при заклинивании бура.
Преимущества
- Система защиты инструмента от пыли и мусора
- Местоположения кожуха меняется без специальных инструментов
- Число оборотов поддерживается на одном уровне при помощи электроники
- Инструмент обладает специальной защитой от повторного включения
- Специальная лампа при аварийных режимах работы загорается красным цветом
- Муфта предохраняет от рывков инструмента при заклинивании
- Система "Плавный пуск"