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Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
    Арт. Х11731
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
    Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
    Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
    Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
    Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
    Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
    Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
      Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
      Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
      Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
      Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
      Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
      Угловая шлифмашина Makita GA 6021C
      Угловая шлифмашина Makita GA 6021C

      Угловая шлифмашина Makita GA 6021C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11731
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita GA 6021 C - легкий и компактный инструмент, предназначенный для обработки заготовок. Кнопка включения фиксируется для долговременного использования. Угольные щетки при повреждении отключаются. Благодаря предохранительной муфте, инструмент защищен при заклинивании бура.

        Преимущества

        • Система защиты инструмента от пыли и мусора
        • Местоположения кожуха меняется без специальных инструментов
        • Число оборотов поддерживается на одном уровне при помощи электроники
        • Инструмент обладает специальной защитой от повторного включения
        • Специальная лампа при аварийных режимах работы загорается красным цветом
        • Муфта предохраняет от рывков инструмента при заклинивании
        • Система "Плавный пуск"