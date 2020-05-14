Преимущества

Защита от пыли

Двойная защитная изоляция

Поворотный и легко фиксируемый защитный кожух

Ограничение пускового тока

Защита от повторного пуска

Индикатор включения в сеть и аварийного режима работы

Предохранительная муфта SJS

Фиксация включенного состояния делает продолжительную работу более комфортной

Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C предназначена для выполнения различных работ по металлу, кирпичу или камню: отрезные, шлифовальные или зачистные работы. Оснащена диском диаметром 125 мм, потребляемая мощность шлифмашины составляет 1450 Вт. Компактные габариты и малый вес делают работу с инструментом более удобной.