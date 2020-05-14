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Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C
5.0
3
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C
    Арт. Х11812
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C
    Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C
    Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C
    Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C
    Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C
    Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C
      Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C
      Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C
      Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C
      Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C
      Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C
      Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C

      Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11812
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C предназначена для выполнения различных работ по металлу, кирпичу или камню: отрезные, шлифовальные или зачистные работы. Оснащена диском диаметром 125 мм, потребляемая мощность шлифмашины составляет 1450 Вт. Компактные габариты и малый вес делают работу с инструментом более удобной.

        Преимущества

        • Защита от пыли
        • Двойная защитная изоляция
        • Поворотный и легко фиксируемый защитный кожух
        • Ограничение пускового тока
        • Защита от повторного пуска
        • Индикатор включения в сеть и аварийного режима работы
        • Предохранительная муфта SJS
        • Фиксация включенного состояния делает продолжительную работу более комфортной