Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C
Арт. Х11812
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- -2 801 ₽
- Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C предназначена для выполнения различных работ по металлу, кирпичу или камню: отрезные, шлифовальные или зачистные работы. Оснащена диском диаметром 125 мм, потребляемая мощность шлифмашины составляет 1450 Вт. Компактные габариты и малый вес делают работу с инструментом более удобной.
Преимущества
- Защита от пыли
- Двойная защитная изоляция
- Поворотный и легко фиксируемый защитный кожух
- Ограничение пускового тока
- Защита от повторного пуска
- Индикатор включения в сеть и аварийного режима работы
- Предохранительная муфта SJS
- Фиксация включенного состояния делает продолжительную работу более комфортной