Определяясь, какую выбрать УШМ Макита для дома или производственных работ, важно уметь ориентироваться в многообразии моделей и функций, которыми оснащены агрегаты. Поэтому специально для вас магазин “Бигам” составил рейтинг болгарок Макита с лучшими представителями бренда.

Как выбрать УШМ Макита?

УШМ (или болгарка) - инструмент, применимый для широкого перечня работ по шлифовке, резке стекла, камня, бетона, металлов. Универсальным агрегат делают большой диапазон мощности, возможность смены дисков для разных задач, регулировка положения кожуха и рукояток. При выборе на первом месте должна быть цель применения болгарки. От нее зависят мощность, диаметр диска, количество оборотов и функционал. По назначению выделяют бытовые и профессиональные болгарки Макита.



Бытовые УШМ. Применяются дома или в гараже для мелких бытовых задач. С их помощью можно резать стекло, дерево, металл, очистить поверхность от застарелого лакокрасочного покрытия. Они изготавливаются из простых запчастей, имеют низкую мощность и минимальный набор дополнительных опций. Бытовые модели Makita работают не более 20 минут без перерыва и рассчитаны на небольшие нагрузки, поэтому их могут снабжать одной ручкой для хвата. Такие болгарки имеют низкую стоимость и меньший вес. Лучшие болгарки Makita для дома представлены в нашем рейтинге.

Применяются дома или в гараже для мелких бытовых задач. С их помощью можно резать стекло, дерево, металл, очистить поверхность от застарелого лакокрасочного покрытия. Они изготавливаются из простых запчастей, имеют низкую мощность и минимальный набор дополнительных опций. Бытовые модели Makita работают не более 20 минут без перерыва и рассчитаны на небольшие нагрузки, поэтому их могут снабжать одной ручкой для хвата. Такие болгарки имеют низкую стоимость и меньший вес. Лучшие болгарки Makita для дома представлены в нашем рейтинге. Профессиональные УШМ. Используются для решения более сложных задач по распиливанию толстых труб, демонтажу конструкций, снятию стойкого лакокрасочного покрытия, шлифовке твердых материалов и могут работать до 8 часов без перерыва. Спектр мощности профессиональных УШМ доходит до 2600 Вт, а глубина распиливания - до 70 мм. Профессиональные болгарки изготавливают с использованием высококлассных комплектующих, что значительно повышает стоимость агрегата Makita. Но при этом такие болгарки часто снабжают набором функций, которые повышают безопасность, комфорт при работе, позволяют делать точные разрезы и идеально шлифовать заготовки. Лучшие модели УШМ Makita для трудоемких задач покажем в нашем рейтинге.

Рассмотрим основные характеристики и функции, от которых зависит выбор УШМ Макита:

Мощность. От этого показателя зависит бесперебойность работы болгарки Макита, способность распиливать разный материал и возможность работать с дисками нужного диаметра. Диапазон мощности УШМ Makita составляет от 700 до 2600 Вт. Чем выше мощность, тем более твердый материал она сможет разрезать за меньшее время без перегрузки двигателя. Диаметр диска. Диаметр диска определяет глубину, на которую болгарка Makita сможет погрузиться в материал для его распиливания. Основные диаметры дисков болгарок Makita:

Диаметр диска Использование 115 мм Используется для шлифовки и распила на глубину менее 2,5 см. 125 мм Самый ходовой диаметр с глубиной пропила до 40 мм. Особенно удобен для несложной работы в гараже и на стройке. В статье представлен обзор УШМ 125 бренда Makita. 150 мм Применяется для резки более плотных и твердых материалов, например, кирпича и бетона. Распиливает на глубину до 5 см. 180 мм Погружается в материал на 5,5- 6 см. Используется для распила крупных конструкций. 230 мм Предназначен для сложных работ по распилу. Глубина погружения - до 7 см. Лучшие УШМ Макита 230 мм вы можете найти в интернет-магазине “Бигам”.

Количество оборотов шпинделя в минуту. Скорость вращения шпинделя устройства может варьироваться от 2800 до 11 000 об/мин. От этого параметра зависит выбор диаметра диска. Максимальная скорость оптимальна для работы с дисками меньшего диаметра, а скорость около 6 тысяч об/мин подойдет для работы с диском диаметром более 200 мм. Нарушение рекомендаций по количеству оборотов для конкретной оснастки болгарок Makita может повлечь за собой травмы оператора и выход оборудования из строя. Регулировка скорости вращения. Осуществляется с помощью специального колесика на корпусе. У каждой болгарки есть диапазон, в котором допустима регулировка. Меняя скорость вращения шпинделя, можно работать с разными диаметрами дисков и выполнять больший спектр работ. Выбирая УШМ с регулировкой оборотов, стоит учитывать, что при снижении оборотов возникает большая нагрузка на двигатель, поэтому для сложных работ стоит выбирать болгарку с большей мощностью. Болгарки Makita с такой опцией часто возглавляют рейтинги лучших универсальных моделей. Регулировка рукоятки. Для удобства выполнения разных задач рукоятку можно перемещать под углом 90 или 180 градусов в зависимости от возможностей модели. Антивибрационные рукоятки. Ими оснащаются профессиональные болгарки. Применяются, чтобы защитить оператора от вредных вибраций. Блокировка повторного пуска. Функция полезна в случае внезапного отключения электроэнергии. Когда напряжение резко снижается, осуществить повторный запуск болгарки Makita можно только нажатием пусковой кнопки. УШМ с такой функцией - одни из лучших в рейтинге по безопасности. Ограничение пускового тока. При запуске устройства возникает резкий скачок напряжения, который вреден для обмотки двигателя. Поэтому производители оснастили болгарки системой плавного пуска, которая позволяет постепенно наращивать напряжение. Это способствует продлению срока службы двигателя. Защита при заклинивании. Обычно, если диск внезапно останавливается при застревании в материале, то крутящий момент направляется на само устройство. При этом удержать аппарат Makita в руках становится сложно, а порой такая ситуация может привести к травме. Защита от обратного удара осуществляется установкой муфт или отключением устройства при резком повышении напряжения. Поддержание постоянного числа оборотов. При контакте диска с особо твердыми плотными материалами возникает сильное трение, которое может снизить количество оборотов. Для сохранения оборудования в работоспособном состоянии применяется технология, позволяющая контролировать количество оборотов шпинделя, тем самым освобождая оператора от необходимости ручной регулировки. УШМ Макита с поддержкой оборотов представлены в нашем рейтинге. Регулировка кожуха без ключа. Удобна в случаях, когда необходимо поменять угол наклона болгарки относительно объекта. Благодаря опции можно отрегулировать защитный механизм не останавливая работу на долгое время.

Рейтинг УШМ Makita 125 мм

Модель/ Характеристика Мощность (Вт) Тип питания Скорость вращения шпинделя (об/мин) Вес (кг) Уровень вибрации (м/с²) Регулировка рукояток Быстроразжимная гайка SDS Стоимость (руб) Makita GA5030 720 от сети до 11 000 2 8,5 есть нет 6 260 Makita 9565CVR 1400 от сети 2800 - 12 000 2,4 7,5 есть нет 15 056 Makita GA5021C 1450 от сети до 10 000 2,9 8,5 есть нет 19 178

Болгарка Makita GA5030

Одна из лучших болгарок, которая входит в топ УШМ Макита по отзывам покупателей.





Достоинства:

Кабель 2,5 м позволяет пользоваться инструментом в отдалении от розетки;

Легкая замена щеток при изнашивании;

Вес 2 кг делает болгарку удобной для работы одной рукой и выводит в топ самых легких моделей в рейтинге;

Регулируемая рукоятка настраивается под захват правой и левой рукой.

Недостатки:

Нет функции плавного пуска.

Болгарка Makita 9565CVR

Если стоит вопрос, какая болгарка Makita лучше для строительства, то можно присмотреться к этой модели.





Достоинства:

Лучшая усиленная защита корпуса от пыли при работе в сложных условиях;

Регулировка частоты оборотов для распиливания плотных материалов;

Опция плавного пуска защищает от обратного удара и повышает износоустойчивость двигателя;

Возможность изменять положение защитного кожуха без ключа.

Недостатки:

Нет быстроразжимной гайки.

Болгарка Makita GA5021C

Хорошая болгарка Makita с легкой регулировкой защитного кожуха и одна из самых мощных моделей устройств на 125 мм в рейтинге.





Достоинства:

Высокая мощность продлевает срок службы двигателя;

Поддержание постоянного числа оборотов делает комфортной и безопасной работу со сложными материалами;

Лучшая защита от случайного запуска обезопасит оператора;

Положение кожуха регулируется без инструмента.

Недостатки:

Отсутствует опция блокировки шпинделя;

Нет возможности автоматической регулировки оборотов.

Какую выбрать УШМ Makita на 180 мм?

Модель/ Характеристика Мощность (Вт) Тип питания Скорость вращения шпинделя (об/мин) Вес (кг) Уровень вибрации (м/с²) Регулировка рукояток Быстроразжимная гайка SDS Стоимость (руб) Makita GA7050 2 000 от сети 8 500 4,5 6,5 есть нет 13 690 Makita GA7020SF 2 200 от сети 8 500 4,7 5,0 есть нет 14 687 Makita GA7040SF01 2 600 от сети 8 500 5,5 - есть нет 19 900

Болгарка Makita GA7050

Одна из лучших болгарок по показателю мощности среди моделей средней ценовой категории.





Достоинства:

Мощность 2 000 Вт подходит для распиливания труб и шлифовки;

Длинный кабель 2,5 м с двойной изолирующей защитой;

Низкий уровень вибрации.

Недостатки:

Не оснащена суперфланцем Makita Ezynat;

Нет поддержания скорости вращения шпинделя.

Болгарка Makita GA7020SF

Входит в рейтинг лучших УШМ Makita. Топ моделей болгарок с защитой от перегрева и суперфланцем вполне может возглавить эта модель.





Достоинства:

Высокая мощность для быстрого распиливания деталей и демонтажа конструкций;

Лучшая защита от повышенного нагрева двигателя;

Оснащена суперфланцем для быстрой замены дисков;

Плавный запуск двигателя повышает износоустойчивость устройства.

Недостатки:

Большой вес с кабелем (5,7 кг);

Нет возможности настроить положение кожуха без инструмента.

Болгарка Makita GA7040SF01

Входит в обзор УШМ Makita как лучшая болгарка в рейтинге с мощностью 2600 и защитой двигателя.





Достоинства:

Подходит для работ с бетоном и кирпичом в строительстве и ремонте;

Возможность установки ручки в верхней части корпуса удобна для работы с материалами повышенной твердости;

Суперфланец для легкой установки и съема дисков делает модель одной из лучших по скорости смены оснастки в рейтинге;

Защита от перегрева двигателя полезна при большом объеме работ без перерыва.

Недостатки:

Вес более 5 кг неудобен при длительной работе;

Нет опции поддержания числа оборотов.

Лучшая болгарка Макита 230 мм

Модель/ Характеристика Мощность (Вт) Тип питания Скорость вращения шпинделя (об/мин) Вес (кг) Уровень вибрации (м/с²) Регулировка рукояток Быстроразжимная гайка SDS Стоимость (руб) Makita GA9020 2 200 от сети до 6600 5,9 5,5 есть нет 13 590 Makita 9069SF 2 000 от сети до 6600 5,3 - есть нет 13 690 Makita GA9050 2 000 от сети до 6600 4,7 5,5 есть нет 12 647

Болгарка Makita GA9020

Модель входит в рейтинг Лучшие УШМ Макита с диском 230 мм по версии “Бигам”.





Достоинства:

Защита от перегрева двигателя при выполнении масштабных задач;

Блокировка шпинделя при заклинивании диска для безопасности при замене оснастки;

Корпус из лучшего по прочности пластика с защитой от пыли и мелкого мусора при использовании и хранении;

Универсальность при операциях с разными материалами.

Недостатки:

Вес 6 кг будет неудобен для длительной работы.

Болгарка Makita 9069SF

Какая УШМ Макита лучше по стоимости и легкости смены оснастки среди моделей с диском на 230 мм в нашем рейтинге? - Определенно, эта!





Достоинства:

Опция плавного пуска для защиты оператора и сохранения долгой работоспособности комплектующих;

Оснащена суперфланцем для комфортной смены оснастки;

Рукоятка может фиксироваться в трех положениях, что является одним из ключевых показателей рейтингов болгарок на 230 мм;

Лучший ударопрочный корпус с защитой комплектующих от загрязнения.

Недостатки:

Нет поддержания постоянной частоты вращения шпинделя;

Нет возможности электронной регулировки оборотов.

Болгарка Makita GA9050

Одна из лучших бюджетных моделей рейтинга с диском на 230 мм и фиксацией рукояток под углом 180 градусов.





Достоинства:

Универсальна для материалов разной твердости;

Корпус из лучшего по прочности пластика с перфорацией для охлаждения двигателя;

Кабель 2,5 м для работы в отдалении от розетки;

Малый вес для удобства операций с разными материалами и длительной работы.

Недостатки:

Нет электронного поддержания количества оборотов шпинделя.

Топ аккумуляторных болгарок Makita

Модель/ Характеристика Напряжение аккумулятора (V) Диаметр диска (мм) Скорость вращения шпинделя (об/мин) Вес (кг) Уровень вибрации (м/с²) Регулировка рукояток Быстроразжимная гайка SDS Стоимость (руб) MakitaDGA50Z 18 125 до 8 500 2,6 6 есть нет 19 490 Makita DGA504RME 18 125 до 8 500 2,5 6 есть нет 39 310 Makita DGA504RF 18 125 до 8 500 2,5 6 есть нет 22 900

Болгарка Makita DGA506Z

Есть много ситуаций, в которых может пригодиться болгарка Makita. Какую выбрать для гаража - отдельный вопрос. Делая выбор, присмотритесь к модели с литий-ионной батареей и лучшим универсальным диском на 125 мм.





Достоинства:

Блокировка вращения диска при заклинивании для безопасного использования;

Литий-ионный аккумулятор быстро заряжается и обладает большим ресурсом;

Небольшой вес - 2,6 кг;

Бесщеточный двигатель не требует частого обслуживания;

Быстрая регулировка положения кожуха без инструментов;

Антивибрационная ручка способствует комфорту оператора при работе и поднимает статус модели в нашем рейтинге по безопасности.

Недостатки:

Нет опции поддержания числа оборотов.

Болгарка Makita DGA504RME

Лучшая легковесная болгарка в нашем рейтинге, которую удобно брать с собой на дачу или в загородный дом.





Достоинства:

Отключение двигателя при застревании диска для безопасной эксплуатации;

Электронное поддержание скорости вращения шпинделя;

Плавный запуск двигателя при включении устройства;

Регулировка защитного кожуха без использования ключа;

Литий-ионный аккумулятор без “эффекта памяти”.

Недостатки:

Нет защиты от перегрева.

Болгарка Makita DGA504RF

Аккумуляторная болгарка Makita, которая завершает наш обзор лучших, не уступает конкурентам в рейтинге по производительности.





Достоинства:

Опция постепенного набора мощности для лучшей безопасной работы;

Наличие антивибрационной рукоятки;

Вес 2,5 кг делает устройство удобным для длительной работы и транспортировки;

Литий-ионный аккумулятор в комплекте;

Рассчитана на универсальные диски диаметром 125 мм.

Недостатки: