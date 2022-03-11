Болгарки с диаметром 230 мм используются для отрезных работ по бетону, кирпичу и металлу. Крупный диск и электрический двигатель высокой мощности обеспечивают создание глубоких пропилов и устойчивость к высокоинтенсивным нагрузкам. Углошлифовальные машины на 230 мм пользуются спросом в профессиональных кругах: такие приборы популярны среди мастеров в строительстве и на производстве. Чтобы помочь выбрать лучший электроинструмент, мы составили рейтинг болгарок 230 по надежности и цене. В него вошло 12 моделей от отечественных и зарубежных марок.

Как выбрать УШМ 230 мм

Диаметр УШМ 230 мм подразумевает, что пользователю придется иметь дело с мощным и тяжелым инструментом. Но помимо веса и производительности мотора, существуют и другие аспекты, которые стоит учитывать, выбирая, какую болгарку на 230 лучше купить.

Мощность. Характеристика сетевых УШМ, которая указывает на производительность электроинструмента, его устойчивость к продолжительным рабочим сессиям. Мощная болгарка не отключится после распиливания нескольких бетонных блоков, но создаст ощутимую нагрузку на электросеть. Приборы с диаметром диска 230 мм имеют мощность 2 000 — 2 400 Ватт. Блокировка шпинделя. При большом объеме работы режущие диски стачиваются крайне быстро, из-за чего смена рабочих элементов начинает занимать достаточно много времени. Облегчить это способна быстрозажимная гайка: за счет нее время смены диска ощутимо снижается, и вернуться к шлифованию получится куда быстрее.

Вес болгарки. Чем больше диаметр диска, тем мощнее требуется двигатель. Для больших болгарок этот вопрос особенно актуален, потому как работать ими становится трудно уже после 15—30 минут. Вес шлифовальных машин на 230 мм составляет 4.5—5.8 кг. Число оборотов диска. Скорость влияет на качество обработки материала. Чем меньше диаметр диска, тем большее число оборотов указано в технических характеристиках. Для 230 миллиметров средний показатель – 6 000 – 6 600 об/мин. Плавный пуск. Шлифмашинки с данной технологией плавно набирают обороты, что позволяет избежать рывка и высокого пускового тока. Исчезновение первого делает эксплуатацию безопасной, второго – продлевает ресурс электрического двигателя. В наш рейтинг вошло несколько болгарок с диаметром 230 мм с функцией плавного пуска. Поворотная основная рукоять. Функция, которой оснащены редкие шлифовальные машины с диском 230 мм. Будет полезна, чтобы распиливать бетон и металл в специфических рабочих позициях.

Быстрая замена щеток. Угольные щетки являются расходным ресурсом. Они стачиваются, а потому их требуется периодически менять. Возможность сделать это за пару минут прямо на стройплощадке снизит число заминок. Многие болгарки имеют упрощенный доступ к щеткам. Эргономичность корпуса. К этому параметру относят сбалансированность корпуса, форму рукоятки, наличие резиновых нескользящих накладок. Оценить удобство удержания можно только найдя интересующую модель в розничной продаже и взяв ее в руки.

Боковая рукоятка. Каждая шлифовальная машина оснащена дополнительной ручкой, которая повышает контроль при высоких нагрузках. Благодаря ней получится выполнять точные резы. В некоторых УШМ есть несколько отверстий для боковой ручки – до трех. Если вы не знаете, какую болгарку с диаметром диска 230 мм выбрать для работ в труднодоступных местах, такие модели станут хорошим выбором.

Защитный кожух. Этот элемент защищает оператора от искр и мелких твердых частиц, отлетающих от места контакта диска с материалом. Удобно обзавестись болгаркой, в которой кожух плотно прилегает к пильному диску. Также будет полезной смена положения кожуха без инструмента: эта функция упростит работу диском в разных положениях.

Защита от перегрева. Владельцы шлифовальных машин на 230 мм сталкиваются с высокими нагрузками: им приходится распиливать бетонные плиты, металлические листы и прутья, из-за чего двигатель не слишком качественного инструмента быстро сломается. Лучшие УШМ 230 рейтинг автоматически отключаются, если двигатель нагреется слишком сильно: благодаря этому удается избежать преждевременного выхода электроприбора из строя. Защита от случайного запуска. Диск диаметром 230 мм способен нанести серьезные увечья при неаккуратном использовании. Защита от непреднамеренного включения поможет избежать травмоопасные ситуации. В то же время, учитывайте, что перед сменой щеток или дисков лучшим решением будет отключить инструмент от сети.

Регулировка скорости диска. Функция необходима, если вы работаете с разными материалами – древесиной, пластиком, бетоном, металлом. Сфера эксплуатации 230-миллиметровых шлифмашин сильно ограничена, поэтому у них данная возможность зачастую отсутствует. Пылезащита двигателя болгарки. Распиливая кирпич и бетон, вы создаете облака строительной пыли. Она забивается в вентиляционные отверстия шлифмашины и через них попадает на внутренние узлы, что приводит к поломке. Чтобы спасти инструмент от этого, хорошим выбором станет УШМ с лабиринтным уплотнением: оно не защищает от пыли полностью, но снижает частоту попадания мусора на мотор. Защита от вибрации. Сосудоспастическая болезнь, также известная как вибрационная, возникает в результате длительной работы с электроинструментом. Встречается у профессиональных строителей. Современный инструмент оснащается антивибрационными системами, снижающими воздействие вибрации на сосуды. Лучшие УШМ 230 для промышленного использования должны конструироваться с учетом хорошей защиты от вибрации.

Какой фирмы лучше купить болгарку 230

Несмотря на узкую специализацию, торговые марки из России, Америки, Китая, Германии и Японии выпускают достаточно много шлифовальных машин с диаметром диска 230 миллиметров. Разобраться в этом разнообразии неподготовленному покупателю может быть трудно, так что мы составили список лучших производителей. Он поможет решить, какую выбрать УШМ 230.

BOSCH. Немецкий производитель, профессиональная линейка которого считается одной из лучших для производственных и строительных задач. В рейтинг вошли две модели с диаметром 230 мм – они станут хорошим выбором для интенсивного использования. DeWALT. Если вы задаетесь вопросом, какой фирмы лучше купить болгарку с диаметром диска 230 мм, рекомендуем технику данного американского бренда. Его продукция может быть лишена дополнительных функций, но доступная цена и высокая производительность компенсируют это. Metabo. Товары немецкого бренда вошли в рейтинг профессиональных болгарок 230 миллиметров за счет надежности. Если верить отзывам, шлифмашины Metabo хороши устойчивостью к перегреву. Это обеспечивает эффективную работу на стройке. Makita. Японский производитель, пользующийся заслуженной популярностью в России. Несколько УШМ с диаметром диска 230 мм вошло в рейтинг благодаря соотношению цены и качества. К достоинствам можно отнести легкость обслуживания, которой удалось достичь за счет большого количества сервисных центров Makita в стране. Sturm. Бренд с производством в Китае, который попал в рейтинг за счет хорошего соотношения цены и качества. Фирма выпускает одни из самых доступных болгарок с диаметром диска 230 мм в России. P.I.T. Производитель дешевого китайского инструмента для домашней эксплуатации. Пользователи отмечают высокую мощность и наличие плавного пуска. Помимо УШМ, компания выпускает шуруповерты, цепные и циркулярные пилы, перфораторы и прочий электроинструмент. ФИОЛЕНТ. Компания, выпускающая инструмент для строительных и производственных целей. Выделяется доступной стоимостью и достойными техническими характеристиками: в частности, мощностью и оборотистостью. ЗУБР. Российская фирма, прибор которой попал в рейтинг УШМ 230 цена качество за счет продуманного корпуса, производительности и демократичного ценника. Электроинструмент компании хорош качеством сборки, позволяющим применять его в профессиональных целях.

Лучшие бытовые болгарки 230 мм

В домашних целях шлифовальные машины с диаметром диска 230 используются в гаражных мастерских, при капительном ремонте и частном строительстве. Мы выбрали несколько моделей от российских и зарубежных брендов, составив рейтинг УШМ 230 мм по надежности для быта. Цена шлифмашинок варьируется от 7 до 14 тысяч рублей.

Модель УШМ Мощность болгарки (Вт) Число оборотов УШМ (об/мин) Электронная регулировка оборотов Плавный пуск болгарки Стабильная скорость болгарки под нагрузкой Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) BOSCH GWS 2200 2 200 6 500 Нет Да Нет 5.4 13 700 DeWALT DWE 490 2 000 6 600 Нет Нет Нет 5.2 11 280 Sturm AG 9023R 2 100 6 000 Нет Да Нет 4.5 8 990 ЗУБР УШМ-230-2100 ПМ3 2 100 6 500 Нет Да Нет 5.7 9 010 P.I.T. PWS230-C2 2 300 6 000 Нет Да Нет 5.6 7 260 ФИОЛЕНТ МШУ1-23-230Б 2 300 6 500 Нет Да Нет 4.6 9 690

Болгарка BOSCH GWS 2200

УШМ с плавным пуском характерна современным электродвигателем, обеспечивающим повышенную на четверть производительность по сравнению с предыдущими моделями.





Преимущества:

Устройство попало в рейтинг шлифмашин с диаметром диска 230 за счет узкой основной рукоятки, обеспечивающей удобное удержание.

Шлифмашина хороша функцией плавного пуска, снижающей стартовый ток двигателя.

Быстрый доступ к щеткам, упрощающий обслуживание инструмента.

Недостатки:

Долгая остановка диска.

Неудобная кнопка блокировки шпинделя.

Болгарка DeWALT DWE 490

Мощный электроинструмент подойдет для ремонта и строительства. Работа с большими объемами упрощена за счет быстрой смены оснастки, которая обеспечивается блокировкой шпинделя.





Преимущества:

Мощность угловой шлифмашины составляет 2 кВт.

Модель попала в рейтинг за счет дополнительной ручки, положение которой можно менять.

Шлифмашинка хороша скоростью вращения диска, достигающей 6 600 оборотов в минуту.

Недостатки:

Тогда как лучшие болгарки 230 мм оснащены механизмом плавного пуска, диск данной модели запускается с рывком.

Отсутствие резиновых накладок на основной рукояти.

Болгарка Sturm AG 9023R

Электроинструментом удобно работать длительное время благодаря небольшому весу. Особенностью модели является рукоятка в виде скобы, защищающая от травм.





Преимущества:

Хороший для шлифовальных машин с диаметром диска 230 мм вес – 4.5 кг.

Модель оказалась в рейтинге за счет нестандартной формы основной ручки, повышающей безопасность эксплуатации.

Функция плавного пуска, повышающая качество распиловки.

Недостатки:

Кабель питания замерзает на холоде.

Болгарка ЗУБР УШМ-230-2100 ПМ3

Угловая шлифмашина с мощностью 2 100 Ватт заслуживает место в рейтинге благодаря высокой оборотистости. Инструмент справляется со шлифовкой, зачисткой и отрезными работами.





Преимущества:

Модель оказалась в рейтинге благодаря ползунковому переключателю, который будет полезен в длительных рабочих сессиях.

Быстрозажимная гайка, в разы ускоряющая смену диска.

Поворотный механизм основной рукоятки позволит работать в труднодоступных местах.

Недостатки:

Большой вес электроинструмента, делающий долгую работу труднее.

Болгарка P.I.T. PWS230-C2

Лучшая болгарка 230 мм выделяется среди прочих бытовых моделей в рейтинге доступной ценой. Несмотря на нее, устройство обладает высокой мощностью и эффективной виброзащитой.





Преимущества:

УШМ 230 рейтинг лучших имеет пониженную вибрацию, чего удалось достичь благодаря косозубым редукторным шестерням.

Инструмент обладает самой низкой ценой сравнительно других моделей с 230-миллиметровым диском, представленных в рейтинге.

Скобовидная рукоятка, делающая работу шлифмашиной безопаснее.

Недостатки:

Шлифмашина достаточно тяжелая.

Болгарка ФИОЛЕНТ МШУ1-23-230Б

Закрывает рейтинг углошлифовальных машин с диаметром диска 230 мм инструмент российского производства, характерный повышенной надежностью и простотой технического обслуживания.





Преимущества:

Модель хороша малым для категории инструментов с диаметром диска 230 весом – 4.6 кг.

Редуктор изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает долговечность.

Щетки удобно извлекать и заменять собственноручно.

Недостатки:

Неудобная блокировка шпинделя.

Топ профессиональных УШМ 230

В строительных работах угловые шлифовальные машины с дисками диаметром 230 мм используются повсеместно: они необходимы для резания металлической арматуры, бетонных и кирпичных конструкций, а также шлифования и зачистки крупных заготовок. Составляя рейтинг, мы учитывали отзывы профессионалов: в топ болгарок 230 мм вошли самые надежные инструменты от проверенных производителей.

Модель УШМ Мощность болгарки (Вт) Число оборотов УШМ (об/мин) Электронная регулировка оборотов Плавный пуск болгарки Стабильная скорость болгарки под нагрузкой Вес болгарки (кг) Средняя цена УШМ в России (руб.) Metabo WE 24-230 MVT 2 400 6 600 Нет Да Нет 5.8 19 010 Makita GA 9020SF 2 200 6 600 Нет Да Нет 5.8 18 170 Metabo WE 2000-230 2 000 6 600 Нет Да Нет 5.2 12 870 Makita 9069 2 000 6 600 Нет Нет Нет 5.3 14 930 BOSCH GWS 24-230JH 2 400 6 500 Нет Да Нет 5.2 21 130 Makita GA 9050 2 000 6 600 Нет Нет Нет 4.7 14 920

Болгарка Metabo WE 24-230 MVT

Открывает рейтинг профессиональных шлифмашин модель от немецкого производителя. Благодаря запатентованной пылезащите устройство идеально подойдет для строительных условий.





Преимущества:

Модель от Metabo вошла в топ УШМ 230 мм за счет эффективной защиты от пыли, снижающей вероятность поломки при высоком содержании мелких частиц.

3-позиционная дополнительная рукоятка, которая обеспечит работу в разных позициях.

Блокировка шпинделя, упрощающая смену режущей оснастки.

Инструмент производится в Германии.

Недостатки:

Шлифмашинка весит 5.8 килограмм.

Болгарка Makita GA 9020SF

Шлифмашина имеет лучшее соотношение цены и качества, удобна в удержании и легка в обслуживании. За счет всех этих плюсов она популярна среди строителей-профессионалов.





Преимущества:

Инструмент достоин упоминания в рейтинге благодаря легкой смене угольных щеток.

Эргономичная рукоятка, которая не выскользнет в процессе работы за счет резиновой накладки.

Двигатель не перегревается даже при интенсивной эксплуатации.

Недостатки:

Некоторые покупатели жалуются на заклинивающую прижимную шайбу.

Болгарка Metabo WE 2000-230

Шлифовальная машинка хороша трехпозиционной боковой рукояткой, за счет которой вы сможете работать диском в различных положениях.





Преимущества:

Инструмент обладает лучшей скоростью вращения диска – до 6 600 об/мин.

Модель хороша самой доступной ценой среди профессиональных шлифмашин с диаметром диска 230.

Устройство вошло в рейтинг благодаря предохранительному выключателю, из-за которого вращение диска не получится начать случайно.

Недостатки:

Провод, твердеющий на низких температурах.

Болгарка Makita 9069

Шлифмашина от японской торговой марки попала в рейтинг благодаря сочетанию высокой производительности и удобства использования.





Преимущества:

Шлифовальная машина с диаметром диска 230 мм хороша мощным 2-киловаттным движком, рассчитанным на сложные работы.

Лабиринтная защита от пыли, предотвращающая попадание мелких частиц на подшипники под корпусом.

Блокировка шпинделя, упрощающая замену диска.

Недостатки:

Из-за отсутствия плавного пуска при нажатии на кнопку происходит резкий рывок.

Болгарка BOSCH GWS 24-230JH

Устройство рассчитано на сложные распиловочные работы по камню и кирпичу. Этому способствуют высокая мощность и пылезащита корпуса.





Преимущества:

Устройство вошло в рейтинг за счет высокой мощности электродвигателя – 2 400 Ватт.

3-позиционная боковая рукоятка позволит резать в разных положениях.

Плавный пуск, способный предотвратить резкие рывки.

Недостатки:

Нет антивибрационной защиты.

Болгарка Makita GA 9050

Шлифовальная машина с диском 230 мм хороша для продолжительных работ, потому как она мало весит и удобна в удержании.





Преимущества:

Шлифмашинка с диском 230 мм вошла в рейтинг за счет эргономичной обрезиненной основной рукоятки.

Шлифовальная машинка хороша малым весом – всего 4.7 кг.

Блокировка шпинделя, обеспечивающая быструю замену диска.

Недостатки: