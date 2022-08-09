Преимущества

Мощный двигатель

Небольшие габариты и вес

Плавный пуск

LLO (с блокировкой) - LineLoсkOut (кнопка с блокировкой и электроникой для защиты от непреднамеренного пуска)

Ударопрочный кожух

2-позиционная боковая рукоять

Быстрый доступ к щеткам

Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850 отличается высокой производительностью и применяется на стройплощадках и в мастерских для резки и шлифования металла. Боковая рукоять имеет антивибрационную систему и позиционируется в двух положениях, что делает работу более эффективной и снижает напряжение и усталость оператора. Быстрый доступ к щеткам исключает простоев в работе.