Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850
Арт. О00000032645
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850 отличается высокой производительностью и применяется на стройплощадках и в мастерских для резки и шлифования металла. Боковая рукоять имеет антивибрационную систему и позиционируется в двух положениях, что делает работу более эффективной и снижает напряжение и усталость оператора. Быстрый доступ к щеткам исключает простоев в работе.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Небольшие габариты и вес
- Плавный пуск
- LLO (с блокировкой) - LineLoсkOut (кнопка с блокировкой и электроникой для защиты от непреднамеренного пуска)
- Ударопрочный кожух
- 2-позиционная боковая рукоять
- Быстрый доступ к щеткам