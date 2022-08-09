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Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850
    Арт. О00000032645
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850
    Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850
      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850

      Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032645
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Milwaukee AGV 22-230 E 4933431850 отличается высокой производительностью и применяется на стройплощадках и в мастерских для резки и шлифования металла. Боковая рукоять имеет антивибрационную систему и позиционируется в двух положениях, что делает работу более эффективной и снижает напряжение и усталость оператора. Быстрый доступ к щеткам исключает простоев в работе.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Небольшие габариты и вес
        • Плавный пуск
        • LLO (с блокировкой) - LineLoсkOut (кнопка с блокировкой и электроникой для защиты от непреднамеренного пуска)
        • Ударопрочный кожух
        • 2-позиционная боковая рукоять
        • Быстрый доступ к щеткам