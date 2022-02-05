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Угловая шлифмашина Makita GA 9050
5.0
3
9 999 ₽
13 410 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 9050
    Арт. Х12725289
    5.0
    3
    Угловая шлифмашина Makita GA 9050
    Угловая шлифмашина Makita GA 9050
    Угловая шлифмашина Makita GA 9050
    Угловая шлифмашина Makita GA 9050
    Угловая шлифмашина Makita GA 9050
      Угловая шлифмашина Makita GA 9050
      Угловая шлифмашина Makita GA 9050
      Угловая шлифмашина Makita GA 9050
      Угловая шлифмашина Makita GA 9050
      Угловая шлифмашина Makita GA 9050

      Угловая шлифмашина Makita GA 9050

      • -3 411 ₽
      9 999 ₽
      13 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725289
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -3 411 ₽
      9 999 ₽
      13 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita GA9050 используется для резки мелких труб и шлифования различных поверхностей. Двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность. Высокое число оборотов позволяет добиться высокого качества работы. Эргономичный корпус инструмента снижает энергоемкость работы.

        Преимущества

        • Двигатель мощность 2000 Вт обеспечивает высокую производительность
        • Защитный кожух плотно прилегает к пильному диску, надежно защищая от травм
        • Малый вес снижает энергоёмкость работы
        • Двойная изоляция провода исключает возможность замыкания
        • Дополнительная ручка может быть установлена в двух положениях