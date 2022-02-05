Угловая шлифмашина Makita GA 9050
Арт. Х12725289
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Makita GA9050 используется для резки мелких труб и шлифования различных поверхностей. Двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность. Высокое число оборотов позволяет добиться высокого качества работы. Эргономичный корпус инструмента снижает энергоемкость работы.
Преимущества
- Двигатель мощность 2000 Вт обеспечивает высокую производительность
- Защитный кожух плотно прилегает к пильному диску, надежно защищая от травм
- Малый вес снижает энергоёмкость работы
- Двойная изоляция провода исключает возможность замыкания
- Дополнительная ручка может быть установлена в двух положениях