Угловая шлифмашина Makita 9069SF
Арт. Х1111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Makita 9069 SF применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 2000 Вт. Быстрая смена угольных щеток осуществляется за счет наружного расположения технического узла. Также быстро осуществляется и замена дисков благодаря кнопке фиксации шпинделя. Буква F в артикуле обозначает наличие суперфланца в комплекте.
Преимущества
- Двойная защитная изоляция
- Фиксация шпинделя - для быстрой замены принадлежностей
- Суперфланец делает демонтаж диска после работы более легким
- Быстрый доступ к щеткам - для быстрой замены
- Защита двигателя и подшипников от загрязнения
- Плавный пуск