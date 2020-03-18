Угловая шлифмашина Makita 9069SF

Преимущества

Двойная защитная изоляция

Фиксация шпинделя - для быстрой замены принадлежностей

Суперфланец делает демонтаж диска после работы более легким

Быстрый доступ к щеткам - для быстрой замены

Защита двигателя и подшипников от загрязнения

Плавный пуск

Угловая шлифмашина Makita 9069 SF применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 2000 Вт. Быстрая смена угольных щеток осуществляется за счет наружного расположения технического узла. Также быстро осуществляется и замена дисков благодаря кнопке фиксации шпинделя. Буква F в артикуле обозначает наличие суперфланца в комплекте.