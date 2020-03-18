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Угловая шлифмашина Makita 9069SF
4.4
11
12 219 ₽
14 430 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9069SF
    Арт. Х1111
    4.4
    11
    Угловая шлифмашина Makita 9069SF
    Угловая шлифмашина Makita 9069SF
    Угловая шлифмашина Makita 9069SF
      Угловая шлифмашина Makita 9069SF
      Угловая шлифмашина Makita 9069SF
      Угловая шлифмашина Makita 9069SF

      Угловая шлифмашина Makita 9069SF

      • -2 211 ₽
      12 219 ₽
      14 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1111
      4.4
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 211 ₽
      12 219 ₽
      14 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita 9069 SF применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов. Шлифмашина оснащена двигателем мощностью 2000 Вт. Быстрая смена угольных щеток осуществляется за счет наружного расположения технического узла. Также быстро осуществляется и замена дисков благодаря кнопке фиксации шпинделя. Буква F в артикуле обозначает наличие суперфланца в комплекте.

        Преимущества

        • Двойная защитная изоляция
        • Фиксация шпинделя - для быстрой замены принадлежностей
        • Суперфланец делает демонтаж диска после работы более легким
        • Быстрый доступ к щеткам - для быстрой замены
        • Защита двигателя и подшипников от загрязнения
        • Плавный пуск