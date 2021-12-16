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Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01
4.0
3
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01
    Арт. Х11485
    4.0
    3
    Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01
    Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01
    Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01
    Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01
    Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01
      Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01
      Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01
      Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01
      Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01
      Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01

      Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11485
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01 предназначена для выполнения таких сложных работ с твердыми металлами и бетоном, как резка, шлифовка, зачистка и обдирка. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 2600 Вт. Антивибрационная рукоятка обеспечивает комфортное управление инструментом. Блокировка шпинделя - для безопасной замены шлифовальных дисков.

        Преимущества

        • Расцепляющая муфта
        • Защита двигателя от пыли
        • Усиленные конические шестерни редуктора
        • Надежный двигатель мощностью 2600 Вт
        • Поворотная основная рукоятка - для удобной работы
        • Плавный пуск
        • Суперфланец обеспечивает простоту демонтажа диска
        • Блокировка шпинделя - для безопасной замены оснастки
        • Двойная защитная изоляция