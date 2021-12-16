Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01
Арт. Х11485
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Макс. число оборотов, об/мин
|6600
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
С этим товаром смотрят
- Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01 предназначена для выполнения таких сложных работ с твердыми металлами и бетоном, как резка, шлифовка, зачистка и обдирка. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 2600 Вт. Антивибрационная рукоятка обеспечивает комфортное управление инструментом. Блокировка шпинделя - для безопасной замены шлифовальных дисков.
Преимущества
- Расцепляющая муфта
- Защита двигателя от пыли
- Усиленные конические шестерни редуктора
- Надежный двигатель мощностью 2600 Вт
- Поворотная основная рукоятка - для удобной работы
- Плавный пуск
- Суперфланец обеспечивает простоту демонтажа диска
- Блокировка шпинделя - для безопасной замены оснастки
- Двойная защитная изоляция