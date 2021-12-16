Преимущества

Расцепляющая муфта

Защита двигателя от пыли

Усиленные конические шестерни редуктора

Надежный двигатель мощностью 2600 Вт

Поворотная основная рукоятка - для удобной работы

Плавный пуск

Суперфланец обеспечивает простоту демонтажа диска

Блокировка шпинделя - для безопасной замены оснастки

Двойная защитная изоляция

Угловая шлифмашина Makita GA 9040 SF01 предназначена для выполнения таких сложных работ с твердыми металлами и бетоном, как резка, шлифовка, зачистка и обдирка. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 2600 Вт. Антивибрационная рукоятка обеспечивает комфортное управление инструментом. Блокировка шпинделя - для безопасной замены шлифовальных дисков.