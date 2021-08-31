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Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01
    Арт. Х11563
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01
    Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01
    Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01
    Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01
    Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01
      Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01
      Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01
      Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01
      Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01
      Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01

      Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11563
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 - инструмент для профессионального применения в строительно-ремонтных и демонтажных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Оснащена двигателем мощностью 2400 Вт, защищенным от перегрева. Система защиты от пыли и загрязнений продлевает срок службы инструмента. Антивибрационная рукоятка обеспечивает надежное удержание и удобное управление инструментом в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 2.4 кВт для тяжелой непрерывной работы
        • Усиленные конические шестерни редуктора
        • Улучшенная система пылезащиты
        • Защита обрабатываемой детали от царапин резиновым буфером во время покоя
        • Возможность поворота корпуса редуктора на 90 градусов
        • Плавный пуск