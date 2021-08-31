Преимущества

Двигатель мощностью 2.4 кВт для тяжелой непрерывной работы

Усиленные конические шестерни редуктора

Улучшенная система пылезащиты

Защита обрабатываемой детали от царапин резиновым буфером во время покоя

Возможность поворота корпуса редуктора на 90 градусов

Плавный пуск

Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 - инструмент для профессионального применения в строительно-ремонтных и демонтажных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Оснащена двигателем мощностью 2400 Вт, защищенным от перегрева. Система защиты от пыли и загрязнений продлевает срок службы инструмента. Антивибрационная рукоятка обеспечивает надежное удержание и удобное управление инструментом в труднодоступных местах.