Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01
Арт. Х11563
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 - инструмент для профессионального применения в строительно-ремонтных и демонтажных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Оснащена двигателем мощностью 2400 Вт, защищенным от перегрева. Система защиты от пыли и загрязнений продлевает срок службы инструмента. Антивибрационная рукоятка обеспечивает надежное удержание и удобное управление инструментом в труднодоступных местах.
Преимущества
- Двигатель мощностью 2.4 кВт для тяжелой непрерывной работы
- Усиленные конические шестерни редуктора
- Улучшенная система пылезащиты
- Защита обрабатываемой детали от царапин резиновым буфером во время покоя
- Возможность поворота корпуса редуктора на 90 градусов
- Плавный пуск