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Угловая шлифмашина Makita GA 9020
4.3
17
11 180 ₽
14 630 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020
    Арт. Х11448
    4.3
    17
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020

      Угловая шлифмашина Makita GA 9020

      • -3 450 ₽
      11 180 ₽
      14 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11448
      4.3
      17

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -3 450 ₽
      11 180 ₽
      14 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita GA 9020 - инструмент высокой мощности, предназначенный для резки и шлифовки твердых металлов, камня и кирпича. Специальная защита от пыли помогает сохранить рабочие части шлифмашины в хорошем состоянии и продлить срок службы инструмента. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и безопасную смену оснастки.
        Сменные угольные щетки легко заменить самостоятельно. Запчасти стоят недорого.

        Преимущества

        • Надежный двигатель мощностью 2200 Вт
        • Защита двигателя от пыли
        • Двойная защитная изоляция
        • Защита от перегрева
        • Корпус редуктора может поворачиваться на 90 градусов
        • Блокировка шпинделя - для быстрой замены кругов
        • Усиленные конические шестерни редуктора