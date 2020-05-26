Угловая шлифмашина Makita GA 9020 - инструмент высокой мощности, предназначенный для резки и шлифовки твердых металлов, камня и кирпича. Специальная защита от пыли помогает сохранить рабочие части шлифмашины в хорошем состоянии и продлить срок службы инструмента. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и безопасную смену оснастки.

Сменные угольные щетки легко заменить самостоятельно. Запчасти стоят недорого.

Преимущества