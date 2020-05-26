Угловая шлифмашина Makita GA 9020
Арт. Х11448
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Makita GA 9020 - инструмент высокой мощности, предназначенный для резки и шлифовки твердых металлов, камня и кирпича. Специальная защита от пыли помогает сохранить рабочие части шлифмашины в хорошем состоянии и продлить срок службы инструмента. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и безопасную смену оснастки.
Сменные угольные щетки легко заменить самостоятельно. Запчасти стоят недорого.
Преимущества
- Надежный двигатель мощностью 2200 Вт
- Защита двигателя от пыли
- Двойная защитная изоляция
- Защита от перегрева
- Корпус редуктора может поворачиваться на 90 градусов
- Блокировка шпинделя - для быстрой замены кругов
- Усиленные конические шестерни редуктора