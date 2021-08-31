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Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 в подарок быстрозажимная гайка
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 в подарок быстрозажимная гайка
    Арт. Х12725418
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 в подарок быстрозажимная гайка
    Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 в подарок быстрозажимная гайка
    Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 в подарок быстрозажимная гайка
    Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 в подарок быстрозажимная гайка
    Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 в подарок быстрозажимная гайка
      Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 в подарок быстрозажимная гайка
      Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 в подарок быстрозажимная гайка
      Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 в подарок быстрозажимная гайка
      Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 в подарок быстрозажимная гайка
      Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 в подарок быстрозажимная гайка

      Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 в подарок быстрозажимная гайка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725418
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita GA 9030 SF01 - инструмент для профессионального применения в строительно-ремонтных и демонтажных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Оснащена двигателем мощностью 2400 Вт, защищенным от перегрева. Система защиты от пыли и загрязнений продлевает срок службы инструмента. Антивибрационная рукоятка обеспечивает надежное удержание и удобное управление инструментом в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 2.4 кВт для тяжелой непрерывной работы
        • Усиленные конические шестерни редуктора
        • Улучшенная система пылезащиты
        • Защита обрабатываемой детали от царапин резиновым буфером во время покоя
        • Возможность поворота корпуса редуктора на 90 градусов
        • Плавный пуск