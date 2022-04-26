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Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R
Арт. Х11237
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Sturm AG9023R - мощный инструмент для продолжительного использования. Применяется в строительно-отделочных работах для шлифовки, обдирки и резки материалов из металла, камня, бетона и др. Укомплектована электродвигателем мощностью 2100 Вт, скорость вращения 6000 об/мин. Рабочая насадка - диск диаметром 230 мм. Безопасная замена рабочего диска производится за счет фиксации шпинделя. Такие функции, как: блокировка кнопки включения, ограничение пускового тока обеспечивают безопасную и надежную работу с инструментом.
Преимущества
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Фиксация шпинделя
- Ограничитель пускового тока
- Блокировка кнопки включения
- Быстрая замена угольных щеток