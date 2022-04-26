Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R

Преимущества

Ударопрочный пластиковый корпус

Фиксация шпинделя

Ограничитель пускового тока

Блокировка кнопки включения

Быстрая замена угольных щеток

Угловая шлифмашина Sturm AG9023R - мощный инструмент для продолжительного использования. Применяется в строительно-отделочных работах для шлифовки, обдирки и резки материалов из металла, камня, бетона и др. Укомплектована электродвигателем мощностью 2100 Вт, скорость вращения 6000 об/мин. Рабочая насадка - диск диаметром 230 мм. Безопасная замена рабочего диска производится за счет фиксации шпинделя. Такие функции, как: блокировка кнопки включения, ограничение пускового тока обеспечивают безопасную и надежную работу с инструментом.