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Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R
5.0
3
6 603 ₽
6 950 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R
Арт. Х11237
5.0
3
Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R
Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R
Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R
Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R
Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R
Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R
Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R
Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R
Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R
Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R
Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R

Угловая шлифмашина Sturm AG 9023R

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  • -347 ₽
6 603 ₽
6 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х11237
5.0
3

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Макс. число оборотов, об/мин
6000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -347 ₽
6 603 ₽
6 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая шлифмашина Sturm AG9023R - мощный инструмент для продолжительного использования. Применяется в строительно-отделочных работах для шлифовки, обдирки и резки материалов из металла, камня, бетона и др. Укомплектована электродвигателем мощностью 2100 Вт, скорость вращения 6000 об/мин. Рабочая насадка - диск диаметром 230 мм. Безопасная замена рабочего диска производится за счет фиксации шпинделя. Такие функции, как: блокировка кнопки включения, ограничение пускового тока обеспечивают безопасную и надежную работу с инструментом.

    Преимущества

    • Ударопрочный пластиковый корпус
    • Фиксация шпинделя
    • Ограничитель пускового тока
    • Блокировка кнопки включения
    • Быстрая замена угольных щеток