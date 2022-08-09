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Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
5.0
1
5 690 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
    Арт. X11939457
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6

      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6

      5 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X11939457
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      5 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6 оснащена двигателем мощностью 2300 Вт. Блокировка шпинделя позволяет безопасно сменить диск. Благодаря легкому доступу к щеткам можно обслуживать инструмент в домашних условиях. Модель работает с дисками диаметром 230 мм.

        Преимущества

        • Высокая мощность (2300 Вт)
        • Дополнительная рукоятка - для лучшего контроля
        • Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы
        • Экономия времени. Провести домашнюю диагностику углошлифовальной машины Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6 совсем несложно, когда есть легкий доступ к щеткам
        • Простая замена оснастки. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную смену шлифкругов
        • Безопасность. Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли