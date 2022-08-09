Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6
Арт. X11939457
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|6000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6 оснащена двигателем мощностью 2300 Вт. Блокировка шпинделя позволяет безопасно сменить диск. Благодаря легкому доступу к щеткам можно обслуживать инструмент в домашних условиях. Модель работает с дисками диаметром 230 мм.
Преимущества
- Высокая мощность (2300 Вт)
- Дополнительная рукоятка - для лучшего контроля
- Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы
- Экономия времени. Провести домашнюю диагностику углошлифовальной машины Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6 совсем несложно, когда есть легкий доступ к щеткам
- Простая замена оснастки. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную смену шлифкругов
- Безопасность. Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли