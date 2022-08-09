Преимущества

Высокая мощность (2300 Вт)

Дополнительная рукоятка - для лучшего контроля

Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы

Экономия времени. Провести домашнюю диагностику углошлифовальной машины Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6 совсем несложно, когда есть легкий доступ к щеткам



Простая замена оснастки. Блокировка шпинделя обеспечивает простую и безопасную смену шлифкругов



Безопасность. Инструмент оснащен кожухом, защищающим пользователя от искр и пыли



Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-230/2300 72/12/6 оснащена двигателем мощностью 2300 Вт. Блокировка шпинделя позволяет безопасно сменить диск. Благодаря легкому доступу к щеткам можно обслуживать инструмент в домашних условиях. Модель работает с дисками диаметром 230 мм.