Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)

Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME
Арт. Х12725421
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME имеет узкий обрезиненный корпус и дополнительную рукоятку, что способствует комфортному рабочему процессу. Конструкцией предусмотрены: защита от повторного пуска и электронный ограничитель тока. Модель поставляется с 2 надежными аккумуляторами литий-ионного типа с высокой емкостью 4 А*ч. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
- Кожух - для защиты оператора от пыли и искр
- Защита от повторного пуска (с индикатором)
- Электронный ограничитель тока (с индикатором)
- Автоматическое изменение скорости вращения в соответствии с нагрузкой
- Используются обычные шлифовальные диски как и на сетевых УШМ
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной угловой шлифмашины Makita DGA504RME