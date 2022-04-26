Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)

Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента

Кожух - для защиты оператора от пыли и искр

Защита от повторного пуска (с индикатором)

Электронный ограничитель тока (с индикатором)

Автоматическое изменение скорости вращения в соответствии с нагрузкой

Используются обычные шлифовальные диски как и на сетевых УШМ

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной угловой шлифмашины Makita DGA504RME

Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME имеет узкий обрезиненный корпус и дополнительную рукоятку, что способствует комфортному рабочему процессу. Конструкцией предусмотрены: защита от повторного пуска и электронный ограничитель тока. Модель поставляется с 2 надежными аккумуляторами литий-ионного типа с высокой емкостью 4 А*ч. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.