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Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME
    Арт. Х12725421
    5.0
    2
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)

      Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725421
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME имеет узкий обрезиненный корпус и дополнительную рукоятку, что способствует комфортному рабочему процессу. Конструкцией предусмотрены: защита от повторного пуска и электронный ограничитель тока. Модель поставляется с 2 надежными аккумуляторами литий-ионного типа с высокой емкостью 4 А*ч. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента
        • Кожух - для защиты оператора от пыли и искр
        • Защита от повторного пуска (с индикатором)
        • Электронный ограничитель тока (с индикатором)
        • Автоматическое изменение скорости вращения в соответствии с нагрузкой
        • Используются обычные шлифовальные диски как и на сетевых УШМ
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной угловой шлифмашины Makita DGA504RME