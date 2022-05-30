Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Makita 9565CVR
4.7
6
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita 9565CVR
    Арт. Ю00000020672
    4.7
    6
    Угловая шлифмашина Makita 9565CVR
    Угловая шлифмашина Makita 9565CVR
    Угловая шлифмашина Makita 9565CVR
    Угловая шлифмашина Makita 9565CVR
      Угловая шлифмашина Makita 9565CVR
      Угловая шлифмашина Makita 9565CVR
      Угловая шлифмашина Makita 9565CVR
      Угловая шлифмашина Makita 9565CVR

      Угловая шлифмашина Makita 9565CVR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020672
      4.7
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Леска для триммера Siat Professional 556009, круг, 2,4 мм, 15 м
      235 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Professional 556009, круг, 2,4 мм, 15 м
      Леска для триммера Siat Premium 555012, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      350 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Premium 555012, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      Щетка стальная Crown CAQ-V11003
      3 290 ₽
      Щетка стальная Crown CAQ-V11003
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 031-488, 125 мм, P40, 5 шт
      130 ₽
      Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 031-488, 125 мм, P40, 5 шт
      Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 031-525, 125 мм, P180, 5 шт
      130 ₽
      Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 031-525, 125 мм, P180, 5 шт
      Кордщетка для МШУ Практика 032-447 (чашеобразная мягкая, 90 мм, М14)
      320 ₽
      5.0
      Кордщетка для МШУ Практика 032-447 (чашеобразная мягкая, 90 мм, М14)
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF
      12 499 ₽
      15 500 ₽
      3.8
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF
      • -3 001 ₽
      Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
      30 ₽
      5.0
      Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000
      Нет в наличии
      5.0
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 15-125 Quick 1550Вт 600468000
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Если плитке нужна оперативная и при этом качественная обработка, шлифовальная машина Makita 9565CVR 1400 Вт придет на помощь. Данная модель является инструментом два-в-одном: она не только тщательно шлифует, но и быстро режет заготовки. Мотор инструмента оснащен угольными щетками, которые защищены от износа машинным механизмом отключения. Для защиты от пыли двигатель болгарки Makita 9565 CVR 125 мм был покрыт специальным кожухом, а вал - бесконтактным сложным уплотнением, чтобы продлить срок службы деталей. Изменение скорости оборотов на одной клавише, автоматическая стабилизация вибрации и дополнительная рукоятка делают управление шлифовальной машинкой гораздо удобнее. Функция блокирования шпинделя, уменьшенный корпус, защитный кожух над режущим диском и ограничение тока при запуске обеспечивают безопасность при работе с шлифмашиной Makita 9565CVR. С ней может работать как опытный мастер, так и начинающий. Купить УШМ 9565 CVR можно для работы по бетону, керамике, кирпичу, мрамору камню и с другими материалами.

        Преимущества угловой шлифовальной машины Makita 9565CVR:

        • Большой резерв мощности для эксплуатации в сложных производственных условиях;
        • Регулировка числа оборотов;
        • Малый диаметр корпуса для удобной работы одной рукой;
        • Двухпозиционная боковая рукоятка;
        • Эксклюзивная система Super Joint System (SJS);
        • Быстрозажимной механизм фиксации защитного кожуха;
        • Лабиринтное уплотнение для защиты мотора и подшипников от грязи;
        • Защита от повторного включения;
        • Электронная система стабилизации количества оборотов;
        • Ограничение пускового тока;
        • Блокировка шпинделя;
        • Запатентованный держатель угольных щеток;
        • Автоматическое отключение щеток.

        Комплектация:

        • Защитный кожух;
        • Боковая рукоятка;
        • Внутренний фланец;
        • Гайка с фланцем;
        • Гаечный ключ;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.