Угловая шлифмашина Makita 9565CVR
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|12000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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Если плитке нужна оперативная и при этом качественная обработка, шлифовальная машина Makita 9565CVR 1400 Вт придет на помощь. Данная модель является инструментом два-в-одном: она не только тщательно шлифует, но и быстро режет заготовки. Мотор инструмента оснащен угольными щетками, которые защищены от износа машинным механизмом отключения. Для защиты от пыли двигатель болгарки Makita 9565 CVR 125 мм был покрыт специальным кожухом, а вал - бесконтактным сложным уплотнением, чтобы продлить срок службы деталей. Изменение скорости оборотов на одной клавише, автоматическая стабилизация вибрации и дополнительная рукоятка делают управление шлифовальной машинкой гораздо удобнее. Функция блокирования шпинделя, уменьшенный корпус, защитный кожух над режущим диском и ограничение тока при запуске обеспечивают безопасность при работе с шлифмашиной Makita 9565CVR. С ней может работать как опытный мастер, так и начинающий. Купить УШМ 9565 CVR можно для работы по бетону, керамике, кирпичу, мрамору камню и с другими материалами.
Преимущества угловой шлифовальной машины Makita 9565CVR:
- Большой резерв мощности для эксплуатации в сложных производственных условиях;
- Регулировка числа оборотов;
- Малый диаметр корпуса для удобной работы одной рукой;
- Двухпозиционная боковая рукоятка;
- Эксклюзивная система Super Joint System (SJS);
- Быстрозажимной механизм фиксации защитного кожуха;
- Лабиринтное уплотнение для защиты мотора и подшипников от грязи;
- Защита от повторного включения;
- Электронная система стабилизации количества оборотов;
- Ограничение пускового тока;
- Блокировка шпинделя;
- Запатентованный держатель угольных щеток;
- Автоматическое отключение щеток.
Комплектация:
- Защитный кожух;
- Боковая рукоятка;
- Внутренний фланец;
- Гайка с фланцем;
- Гаечный ключ;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.