Угловая шлифмашина Makita 9565CVR

Если плитке нужна оперативная и при этом качественная обработка, шлифовальная машина Makita 9565CVR 1400 Вт придет на помощь. Данная модель является инструментом два-в-одном: она не только тщательно шлифует, но и быстро режет заготовки. Мотор инструмента оснащен угольными щетками, которые защищены от износа машинным механизмом отключения. Для защиты от пыли двигатель болгарки Makita 9565 CVR 125 мм был покрыт специальным кожухом, а вал - бесконтактным сложным уплотнением, чтобы продлить срок службы деталей. Изменение скорости оборотов на одной клавише, автоматическая стабилизация вибрации и дополнительная рукоятка делают управление шлифовальной машинкой гораздо удобнее. Функция блокирования шпинделя, уменьшенный корпус, защитный кожух над режущим диском и ограничение тока при запуске обеспечивают безопасность при работе с шлифмашиной Makita 9565CVR. С ней может работать как опытный мастер, так и начинающий. Купить УШМ 9565 CVR можно для работы по бетону, керамике, кирпичу, мрамору камню и с другими материалами.

Преимущества угловой шлифовальной машины Makita 9565CVR:

Большой резерв мощности для эксплуатации в сложных производственных условиях;

Регулировка числа оборотов;

Малый диаметр корпуса для удобной работы одной рукой;

Двухпозиционная боковая рукоятка;

Эксклюзивная система Super Joint System (SJS);

Быстрозажимной механизм фиксации защитного кожуха;

Лабиринтное уплотнение для защиты мотора и подшипников от грязи;

Защита от повторного включения;

Электронная система стабилизации количества оборотов;

Ограничение пускового тока;

Блокировка шпинделя;

Запатентованный держатель угольных щеток;

Автоматическое отключение щеток.

Комплектация: