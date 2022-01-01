Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH

Преимущества

При износе угольных щеток происходит их отключение, что защищает двигатель от поломок

Для начала работы без рывков, в инструменте предусмотрен плавный пуск

Система привода Super-Joint-System исключает рывки при работе

Заданная частота оборотов под нагрузкой поддерживается за счет электронной стабилизации

Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением

Для работ с различными материалами инструмент оснащен электронной регулировкой скорости

Двигатель и подшипники защищены от загрязнения благодаря лабиринтному уплотнению

Угловая шлифмашина Makita 9562 CVH сконструирована для отрезных и шлифовальных работ. Для быстрой и легкой смены оснастки инструмент оснащен блокировкой шпинделя. Для начала работы без рывков, в инструменте предусмотрен плавный пуск. Для поддержания заданного количества оборотов даже под нагрузкой, данная модель снабжена электронной системой стабилизации.