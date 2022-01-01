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Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
    Арт. Х11842
    Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
    Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
    Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
    Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
    Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
    Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
    Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
      Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
      Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
      Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
      Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
      Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
      Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
      Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH

      Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11842

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9562 CVH сконструирована для отрезных и шлифовальных работ. Для быстрой и легкой смены оснастки инструмент оснащен блокировкой шпинделя. Для начала работы без рывков, в инструменте предусмотрен плавный пуск. Для поддержания заданного количества оборотов даже под нагрузкой, данная модель снабжена электронной системой стабилизации.

        Преимущества

        • При износе угольных щеток происходит их отключение, что защищает двигатель от поломок
        • Для начала работы без рывков, в инструменте предусмотрен плавный пуск
        • Система привода Super-Joint-System исключает рывки при работе
        • Заданная частота оборотов под нагрузкой поддерживается за счет электронной стабилизации
        • Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением
        • Для работ с различными материалами инструмент оснащен электронной регулировкой скорости
        • Двигатель и подшипники защищены от загрязнения благодаря лабиринтному уплотнению