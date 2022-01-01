Угловая шлифовальная машина Makita 9562CVH
Арт. Х11842
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Румыния
|
Родина бренда
|Япония
|
Макс. число оборотов, об/мин
|12000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
С этим товаром смотрят
- Угловая шлифмашина Makita 9562 CVH сконструирована для отрезных и шлифовальных работ. Для быстрой и легкой смены оснастки инструмент оснащен блокировкой шпинделя. Для начала работы без рывков, в инструменте предусмотрен плавный пуск. Для поддержания заданного количества оборотов даже под нагрузкой, данная модель снабжена электронной системой стабилизации.
Преимущества
- При износе угольных щеток происходит их отключение, что защищает двигатель от поломок
- Для начала работы без рывков, в инструменте предусмотрен плавный пуск
- Система привода Super-Joint-System исключает рывки при работе
- Заданная частота оборотов под нагрузкой поддерживается за счет электронной стабилизации
- Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением
- Для работ с различными материалами инструмент оснащен электронной регулировкой скорости
- Двигатель и подшипники защищены от загрязнения благодаря лабиринтному уплотнению