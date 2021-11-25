Угловая шлифмашина Makita 9565CVL

Преимущества

Универсальность: резчик, шлифовщик и полировщик на минимальной скорости 2000 об/мин

Система SJS предотвращает рывки во время работы и пуска

Кожух редуктора защищает оператора от ожогов и дает возможность браться за него как за рукоятку - для работы в узких местах без мешающей боковой рукоятки

Автоматически отключаемые угольные щетки увеличивают срок службы инструмента, не допуская повреждение коллектора двигателя

Электронная система стабилизации поддерживает заданное число оборотов независимо от нагрузки

Система ограничения пускового тока

Двойная защитная изоляция - можно работать от розетки без заземления

Защита двигателя от абразивной пыли

Удобный обхват корпуса редуктора со съемным пластмассовым кожухом

Угловая шлифмашина Makita 9565 CVL предназначена для зачистки и резки металлических поверхностей, на минимальной скорости подойдет и для полировки. Электронная система стабилизации числа оборотов позволяет выполнять качественную шлифовку, независимо от нагрузки, встроенная муфта SJS обеспечивает плавный пуск и защиту диска от заклинивания, смягчение рывков при тяжелой работе.Обладает отличным соотношением мощность/вес.