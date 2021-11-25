Угловая шлифмашина Makita 9565CVL
Арт. Х11573
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|6800
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Угловая шлифмашина Makita 9565 CVL предназначена для зачистки и резки металлических поверхностей, на минимальной скорости подойдет и для полировки. Электронная система стабилизации числа оборотов позволяет выполнять качественную шлифовку, независимо от нагрузки, встроенная муфта SJS обеспечивает плавный пуск и защиту диска от заклинивания, смягчение рывков при тяжелой работе.
Обладает отличным соотношением мощность/вес.
Преимущества
- Универсальность: резчик, шлифовщик и полировщик на минимальной скорости 2000 об/мин
- Система SJS предотвращает рывки во время работы и пуска
- Кожух редуктора защищает оператора от ожогов и дает возможность браться за него как за рукоятку - для работы в узких местах без мешающей боковой рукоятки
- Автоматически отключаемые угольные щетки увеличивают срок службы инструмента, не допуская повреждение коллектора двигателя
- Электронная система стабилизации поддерживает заданное число оборотов независимо от нагрузки
- Система ограничения пускового тока
- Двойная защитная изоляция - можно работать от розетки без заземления
- Защита двигателя от абразивной пыли
- Удобный обхват корпуса редуктора со съемным пластмассовым кожухом