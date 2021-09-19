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Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
5.0
4
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
    Арт. Х12725489
    5.0
    4
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725489
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Болгарка DeWalt DWE 4257 - это универсальный электроинструмент для работы с древесиной, бетоном, металлом и камнем. С ее помощью можно резать заготовки из разного материала, шлифовать углы и плоскости предметов, зачищать поверхности от лакокрасочного покрытия. Болгарка будет полезна для резки труб, зачистки сварочных швов. Она имеет электронную регулировку частоты оборотов, которая позволяет настроить инструмент для работы с конкретным материалом. С помощью функции плавного пуска набор скорости вращения электродвигателя шлифмашины происходит без рывков, что особенно удобно при работе в ограниченном пространстве. Плавный пуск увеличивает срок эксплуатации, предотвращает резкие динамические нагрузки на механизмы изделия и оператора. Шлифовальная машина оснащена предохранительной муфтой и кнопкой блокировки шпинделя. Дополнительная рукоятка инструмента оборудована системой гашения вибраций. Также болгарка обладает кожухом, прикрывающим диск. Защитный кожух устанавливается без дополнительных инструментов, и имеет возможность регулировки положения. В Интернет-магазине “Бигам” купить УШМ DWE 4257 DeWalt можно с доставкой в любой регион.

        Преимущества угловой шлифмашины DeWalt DWE 4257:

        • Мощный двигатель;
        • Функция плавного пуска;
        • Защита от случайного запуска;
        • Блокировка шпинделя;
        • Предохранительная муфта;
        • Предохранение от перегрузки и перегрева двигателя;
        • Система пылеудаления;
        • Антивибрационная рукоятка;
        • Диаметр диска – 125 мм;
        • Скорость работы – от 2800 до 10000 об/мин.

        Комплектация:

        • Угловая шлифмашина;
        • Защитный кожух;
        • Боковая рукоятка;
        • Проставочный фланец;
        • Резьбовая стопорная гайка;
        • Шестигранный ключ;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.