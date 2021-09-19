Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257

Болгарка DeWalt DWE 4257 - это универсальный электроинструмент для работы с древесиной, бетоном, металлом и камнем. С ее помощью можно резать заготовки из разного материала, шлифовать углы и плоскости предметов, зачищать поверхности от лакокрасочного покрытия. Болгарка будет полезна для резки труб, зачистки сварочных швов. Она имеет электронную регулировку частоты оборотов, которая позволяет настроить инструмент для работы с конкретным материалом. С помощью функции плавного пуска набор скорости вращения электродвигателя шлифмашины происходит без рывков, что особенно удобно при работе в ограниченном пространстве. Плавный пуск увеличивает срок эксплуатации, предотвращает резкие динамические нагрузки на механизмы изделия и оператора. Шлифовальная машина оснащена предохранительной муфтой и кнопкой блокировки шпинделя. Дополнительная рукоятка инструмента оборудована системой гашения вибраций. Также болгарка обладает кожухом, прикрывающим диск. Защитный кожух устанавливается без дополнительных инструментов, и имеет возможность регулировки положения. В Интернет-магазине “Бигам” купить УШМ DWE 4257 DeWalt можно с доставкой в любой регион.

Преимущества угловой шлифмашины DeWalt DWE 4257:

Мощный двигатель;

Функция плавного пуска;

Защита от случайного запуска;

Блокировка шпинделя;

Предохранительная муфта;

Предохранение от перегрузки и перегрева двигателя;

Система пылеудаления;

Антивибрационная рукоятка;

Диаметр диска – 125 мм;

Скорость работы – от 2800 до 10000 об/мин.

Комплектация: