Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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Болгарка DeWalt DWE 4257 - это универсальный электроинструмент для работы с древесиной, бетоном, металлом и камнем. С ее помощью можно резать заготовки из разного материала, шлифовать углы и плоскости предметов, зачищать поверхности от лакокрасочного покрытия. Болгарка будет полезна для резки труб, зачистки сварочных швов. Она имеет электронную регулировку частоты оборотов, которая позволяет настроить инструмент для работы с конкретным материалом. С помощью функции плавного пуска набор скорости вращения электродвигателя шлифмашины происходит без рывков, что особенно удобно при работе в ограниченном пространстве. Плавный пуск увеличивает срок эксплуатации, предотвращает резкие динамические нагрузки на механизмы изделия и оператора. Шлифовальная машина оснащена предохранительной муфтой и кнопкой блокировки шпинделя. Дополнительная рукоятка инструмента оборудована системой гашения вибраций. Также болгарка обладает кожухом, прикрывающим диск. Защитный кожух устанавливается без дополнительных инструментов, и имеет возможность регулировки положения. В Интернет-магазине “Бигам” купить УШМ DWE 4257 DeWalt можно с доставкой в любой регион.
Преимущества угловой шлифмашины DeWalt DWE 4257:
- Мощный двигатель;
- Функция плавного пуска;
- Защита от случайного запуска;
- Блокировка шпинделя;
- Предохранительная муфта;
- Предохранение от перегрузки и перегрева двигателя;
- Система пылеудаления;
- Антивибрационная рукоятка;
- Диаметр диска – 125 мм;
- Скорость работы – от 2800 до 10000 об/мин.
Комплектация:
- Угловая шлифмашина;
- Защитный кожух;
- Боковая рукоятка;
- Проставочный фланец;
- Резьбовая стопорная гайка;
- Шестигранный ключ;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.