Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD
Арт. Х11665
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28136 KD применяется в строительстве и ремонтных работах для шлифования, зачистки и резки различных материалов. Оснащена двигателем мощностью 1500 Вт, защищенным от перегрузок и перегрева. Боковая рукоятка обеспечивает надежное удержание и удобное управление инструментом. Инструмент прост в использовании и безопасен для работника.
Преимущества
- Надежное удержание. Боковая рукоятка угловой шлифмашины DeWalt D 28136 KD выполняет антивибрационную функцию и обеспечивает надежное удержание инструмента
- Удобное управление. Эргономичный корпус шлифмашины удобно располагается в руке, элементы управления практично размещены на корпусе инструмента
- Безопасность. Кнопка пуска с предохранением от случайного включения
- Практичность применения. Корпус редуктора имеет компактную форму для удобной работы в труднодоступных местах
- Электронная регулировка оборотов
- Защита от перегрузок и перегрева
- Долговечный двигатель, защищенный от пыли
- Система пылеудаления
- Блокировка шпинделя, причем кнопка находится на боку корпуса и не ломается в процессе работы
- Электро-механическая муфта защищает оператора от удара в случае заклинивания отрезного диска, уменьшая реактивный крутящий момент