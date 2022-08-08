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Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD
    Арт. Х11665
    5.0
    1
    Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD
    Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD
    Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD
    Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD
    Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD
    Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD
      Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD
      Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD
      Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD
      Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD
      Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD
      Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD

      Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11665
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28136 KD применяется в строительстве и ремонтных работах для шлифования, зачистки и резки различных материалов. Оснащена двигателем мощностью 1500 Вт, защищенным от перегрузок и перегрева. Боковая рукоятка обеспечивает надежное удержание и удобное управление инструментом. Инструмент прост в использовании и безопасен для работника.

        Преимущества

        • Надежное удержание. Боковая рукоятка угловой шлифмашины DeWalt D 28136 KD выполняет антивибрационную функцию и обеспечивает надежное удержание инструмента
        • Удобное управление. Эргономичный корпус шлифмашины удобно располагается в руке, элементы управления практично размещены на корпусе инструмента
        • Безопасность. Кнопка пуска с предохранением от случайного включения
        • Практичность применения. Корпус редуктора имеет компактную форму для удобной работы в труднодоступных местах
        • Электронная регулировка оборотов
        • Защита от перегрузок и перегрева
        • Долговечный двигатель, защищенный от пыли
        • Система пылеудаления
        • Блокировка шпинделя, причем кнопка находится на боку корпуса и не ломается в процессе работы
        • Электро-механическая муфта защищает оператора от удара в случае заклинивания отрезного диска, уменьшая реактивный крутящий момент