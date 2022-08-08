Шлифовальная машина DeWalt D 28136KD

Преимущества

Надежное удержание. Боковая рукоятка угловой шлифмашины DeWalt D 28136 KD выполняет антивибрационную функцию и обеспечивает надежное удержание инструмента

Удобное управление. Эргономичный корпус шлифмашины удобно располагается в руке, элементы управления практично размещены на корпусе инструмента

Безопасность. Кнопка пуска с предохранением от случайного включения

Практичность применения. Корпус редуктора имеет компактную форму для удобной работы в труднодоступных местах

Электронная регулировка оборотов

Защита от перегрузок и перегрева

Долговечный двигатель, защищенный от пыли

Система пылеудаления

Блокировка шпинделя, причем кнопка находится на боку корпуса и не ломается в процессе работы

Электро-механическая муфта защищает оператора от удара в случае заклинивания отрезного диска, уменьшая реактивный крутящий момент

Угловая шлифмашина DeWalt D 28136 KD применяется в строительстве и ремонтных работах для шлифования, зачистки и резки различных материалов. Оснащена двигателем мощностью 1500 Вт, защищенным от перегрузок и перегрева. Боковая рукоятка обеспечивает надежное удержание и удобное управление инструментом. Инструмент прост в использовании и безопасен для работника.