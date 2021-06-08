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Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
Арт. Х11818
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина STURM AG9512P предназначена для шлифования, обдирки и резки изделий из твердых материалов. Двигатель мощностью 1000 Вт обеспечивает продолжительную работу с металлом. Рабочий элемент инструмента - диск диаметром до 125 мм. Боковая рукоятка может быть установлена в трех позициях для более удобной работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Фиксация шпинделя позволяет быстро и легко менять диски
- Компактные габариты и малый вес делают работу с инструментом неутомительной
- Надежный корпус редуктора
- Инструмент оснащен кожухом, защищающим оператора от искр и пыли