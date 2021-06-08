Преимущества

Фиксация шпинделя позволяет быстро и легко менять диски

Компактные габариты и малый вес делают работу с инструментом неутомительной

Надежный корпус редуктора

Инструмент оснащен кожухом, защищающим оператора от искр и пыли

Угловая шлифмашина STURM AG9512P предназначена для шлифования, обдирки и резки изделий из твердых материалов. Двигатель мощностью 1000 Вт обеспечивает продолжительную работу с металлом. Рабочий элемент инструмента - диск диаметром до 125 мм. Боковая рукоятка может быть установлена в трех позициях для более удобной работы в труднодоступных местах.