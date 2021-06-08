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Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
4.7
10
5 059 ₽
5 090 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
Арт. Х11818
4.7
10
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P
Угловая шлифмашина Sturm AG9512P

Угловая шлифмашина Sturm AG9512P

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  • -31 ₽
5 059 ₽
5 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х11818
4.7
10

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Макс. число оборотов, об/мин
11000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -31 ₽
5 059 ₽
5 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая шлифмашина STURM AG9512P предназначена для шлифования, обдирки и резки изделий из твердых материалов. Двигатель мощностью 1000 Вт обеспечивает продолжительную работу с металлом. Рабочий элемент инструмента - диск диаметром до 125 мм. Боковая рукоятка может быть установлена в трех позициях для более удобной работы в труднодоступных местах.

    Преимущества

    • Фиксация шпинделя позволяет быстро и легко менять диски
    • Компактные габариты и малый вес делают работу с инструментом неутомительной
    • Надежный корпус редуктора
    • Инструмент оснащен кожухом, защищающим оператора от искр и пыли