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Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
    Арт. Х12725444
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
    Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
    Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
    Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
    Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
    Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
    Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
      Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
      Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
      Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
      Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
      Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
      Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
      Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E

      Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12725444
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E предназначена для резания и шлифования различных материалов. Технический узел располагается снаружи, что позволяет без труда сменять угольные щетки. Защитный кожух предохраняет инструмент от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Регулировка оборотов - для работы с различными материалами
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Фиксация клавиши включения
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы углошлифовальной машиной Sturm AG9514E
        • Кожух - для защиты от искр и пыли