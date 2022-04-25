Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Регулировка оборотов - для работы с различными материалами

Защита от непреднамеренного пуска

Фиксация клавиши включения

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы углошлифовальной машиной Sturm AG9514E

Кожух - для защиты от искр и пыли

Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E предназначена для резания и шлифования различных материалов. Технический узел располагается снаружи, что позволяет без труда сменять угольные щетки. Защитный кожух предохраняет инструмент от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя.