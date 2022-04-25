Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E
Арт. Х12725444
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Sturm AG 9514 E предназначена для резания и шлифования различных материалов. Технический узел располагается снаружи, что позволяет без труда сменять угольные щетки. Защитный кожух предохраняет инструмент от попадания абразивной пыли, а также повышает безопасность пользователя.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Регулировка оборотов - для работы с различными материалами
- Защита от непреднамеренного пуска
- Фиксация клавиши включения
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы углошлифовальной машиной Sturm AG9514E
- Кожух - для защиты от искр и пыли