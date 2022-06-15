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Угловая шлифмашина Sturm AG9012T
4.5
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Sturm AG9012T
    Арт. О00000006813
    4.5
    2
    Угловая шлифмашина Sturm AG9012T
    Угловая шлифмашина Sturm AG9012T
    Угловая шлифмашина Sturm AG9012T
      Угловая шлифмашина Sturm AG9012T
      Угловая шлифмашина Sturm AG9012T
      Угловая шлифмашина Sturm AG9012T

      Угловая шлифмашина Sturm AG9012T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. О00000006813
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Sturm AG9012T купить можно для шлифования самых разных поверхностей: деревянных, керамических, каменных, металлических и бетонных. Ввиду своих малых габаритов, идеальной управляемости и простоты эксплуатации эта шлифовальная машина отлично подходит для использования в условиях домашней мастерской. Эта легкая двуручная модель оборудована боковой рукояткой, поэтому прекрасно поддается координации оператора. Оснащение футляром для диска хорошо защищает руки мастера во время работы. Работа от электросети исключает любые затраты на расходные материалы помимо шлифовочных дисков и обеспечивает инструменту бесперебойное действие. Углошлифовальная машина Sturm AG9012T это самый оптимальный вариант для зачистки, шлифовки и резки заготовок для будущих изделий.

        Преимущества болгарки Sturm AG9012T:

        • Производительность на любых материалах;
        • Система охлаждения двигателя;
        • Ударопрочный корпус;
        • Маневренность;
        • Долговечность.

        Комплектация:

        • Угловая шлифмашина;
        • Боковая рукоятка;
        • Защитный кожух;
        • Шлифовальный диск;
        • Гайки для крепления диска;
        • Гаечный ключ;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.