Угловая шлифмашина Sturm AG9012T

Sturm AG9012T купить можно для шлифования самых разных поверхностей: деревянных, керамических, каменных, металлических и бетонных. Ввиду своих малых габаритов, идеальной управляемости и простоты эксплуатации эта шлифовальная машина отлично подходит для использования в условиях домашней мастерской. Эта легкая двуручная модель оборудована боковой рукояткой, поэтому прекрасно поддается координации оператора. Оснащение футляром для диска хорошо защищает руки мастера во время работы. Работа от электросети исключает любые затраты на расходные материалы помимо шлифовочных дисков и обеспечивает инструменту бесперебойное действие. Углошлифовальная машина Sturm AG9012T это самый оптимальный вариант для зачистки, шлифовки и резки заготовок для будущих изделий.

Преимущества болгарки Sturm AG9012T:

Производительность на любых материалах;

Система охлаждения двигателя;

Ударопрочный корпус;

Маневренность;

Долговечность.

Комплектация: