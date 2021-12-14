Угловая шлифовальная машина P.I.T. МАСТЕР PWS125-C6
Арт. О00000026743
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина P.I.T. МАСТЕР PWS125-C6 предназначена для резки, шлифовки разных сортов металлов, камней, стали. Представительница нового четвертого поколения углошлифовальных машин PIT. Эргономика, мощность и качество сборки гарантируют высокую производительность и долгий срок службы. УШМ подходит не только для бытовых целей, но и отлично прослужит профессионалам. Достаточная мощность (1050 Вт) и количество оборотов (11000 об/мин) обеспечивают производительность работы, а модернизированный двигатель стабильность и эффективность. Качественный и надежный инструмент. Кожух защищает оператора, а трехпозиционная рукоять помогает контролировать инструмент во время работы. Защита пыли обеспечена вентиляционными отверстиями лабиринтного типа. Отдельно стоит отметить удобство модели. Уменьшенный диаметр корпуса, небольшой вес и текстурированный корпус с насечками обеспечивают полный комфорт при работе.
Преимущества
- Двигатель из холоднокатаной стали
- Двойная изоляция
- Прорезиненная рукоятка P.I.T. МАСТЕР PWS125-C6 - для комфортного рабочего процесса
- Дополнительная рукоятка может устанавливаться слева или справа
- Двойная защита от пыли - для долгого срока службы
- Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Блокирующая клавиша включения - для безопасной работы пользователя