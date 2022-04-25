Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э
5.0
2
4 903 ₽
4 904 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э
Арт. Х12725403
5.0
2
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э

Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 ₽
4 903 ₽
4 904 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х12725403
5.0
2

Характеристики

Производитель
Фиолент
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Макс. число оборотов, об/мин
9000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 ₽
4 903 ₽
4 904 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р60 (125x22 мм)
85 ₽
5.0
Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р60 (125x22 мм)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 20мкм) нитка 0636
120 ₽
5.0
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 20мкм) нитка 0636
Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (125x22 мм)
80 ₽
5.0
Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (125x22 мм)
Шлифовальный круг DeWalt DT 3118 (125 мм, Р320, крепление на липучке)
45 ₽
5.0
Шлифовальный круг DeWalt DT 3118 (125 мм, Р320, крепление на липучке)
Диск шлифовальный с липучкой 39621М
270 ₽
5.0
Диск шлифовальный с липучкой 39621М
Картридж Аквабрайт С-10 SL10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации
270 ₽
5.0
Картридж Аквабрайт С-10 SL10 для умягчения воды, ионообменная смола с возможностью регенерации
Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
28 ₽
4.5
Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
30 ₽
5.0
Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм
1 265 ₽
Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм
Шлифовальный круг DeWalt DT 3115 (125 мм, Р120, крепление на липучке)
Нет в наличии
5.0
Шлифовальный круг DeWalt DT 3115 (125 мм, Р120, крепление на липучке)
Смотреть
Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
Нет в наличии
Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э используется для зачистки, шлифовки, резки металла, а также обработки камня, бетона, кирпича. Благодаря небольшим размерам, инструментом удобно пользоваться в труднодоступных местах. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в двух положениях. Имеется легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены, без обращения в сервисные центры.

    Преимущества

    • Изделие имеет патент
    • Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
    • Блокировка шпинделя - для быстрой смены оснастки
    • Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
    • Плавный пуск
    • 2-x позиционное присоединение дополнительной ручки
    • Лёгкий доступ к щеткам
    • Небольшие габариты - для работы в труднодоступных местах
    • Двойная изоляция привода
    • Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов для максимального удобства работы
    • Плавная электронная регулировка частоты вращения
    • Поддержание постоянных оборотов шпинделя при изменении нагрузки