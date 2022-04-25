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Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э
Арт. Х12725403
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|9000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э используется для зачистки, шлифовки, резки металла, а также обработки камня, бетона, кирпича. Благодаря небольшим размерам, инструментом удобно пользоваться в труднодоступных местах. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в двух положениях. Имеется легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены, без обращения в сервисные центры.
Преимущества
- Изделие имеет патент
- Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя
- Блокировка шпинделя - для быстрой смены оснастки
- Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
- Плавный пуск
- 2-x позиционное присоединение дополнительной ручки
- Лёгкий доступ к щеткам
- Небольшие габариты - для работы в труднодоступных местах
- Двойная изоляция привода
- Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов для максимального удобства работы
- Плавная электронная регулировка частоты вращения
- Поддержание постоянных оборотов шпинделя при изменении нагрузки