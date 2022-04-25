Преимущества

Изделие имеет патент

Вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя

Блокировка шпинделя - для быстрой смены оснастки

Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы

Плавный пуск

2-x позиционное присоединение дополнительной ручки

Лёгкий доступ к щеткам

Небольшие габариты - для работы в труднодоступных местах

Двойная изоляция привода

Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов для максимального удобства работы

Плавная электронная регулировка частоты вращения

Поддержание постоянных оборотов шпинделя при изменении нагрузки

Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 2-9-125Э используется для зачистки, шлифовки, резки металла, а также обработки камня, бетона, кирпича. Благодаря небольшим размерам, инструментом удобно пользоваться в труднодоступных местах. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в двух положениях. Имеется легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены, без обращения в сервисные центры.