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Угловая шлифмашина Фиолент МШУ5-11-150
5.0
2
3 749 ₽
5 007 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ5-11-150
Арт. Х12725405
5.0
2
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ5-11-150
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ5-11-150
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ5-11-150
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ5-11-150
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ5-11-150
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ5-11-150
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ5-11-150
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ5-11-150

Угловая шлифмашина Фиолент МШУ5-11-150

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  • -1 258 ₽
3 749 ₽
5 007 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х12725405
5.0
2

Характеристики

Производитель
Фиолент
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Макс. число оборотов, об/мин
8600
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 258 ₽
3 749 ₽
5 007 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Углошлифовальная машина Фиолент МШУ5-11-150 Ф0035 предназначена как зачистки, шлифовки, резки металла, так и для обработки бетона, камня, кирпича. Блокировка шпинделя способствует простой смене оснастки. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого сплава, что гарантирует долгий срок службы. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в двух положениях, что обеспечивает удобство в работе. Благодаря быстрому доступу к щеткам, можно самостоятельно их заменить, без обращения в сервисные центры.

    Преимущества

    • Инструмент для профессионального и промышленного применения
    • Поворотная основная рукоятка
    • Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
    • Двухпозиционная дополнительная рукоятка
    • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
    • Блокировка случайного включения
    • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
    • Двойная изоляция привода
    • Быстрый доступ к щеткам - для самостоятельной их замены