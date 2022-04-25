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Угловая шлифмашина Фиолент МШУ5-11-150
Арт. Х12725405
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Углошлифовальная машина Фиолент МШУ5-11-150 Ф0035 предназначена как зачистки, шлифовки, резки металла, так и для обработки бетона, камня, кирпича. Блокировка шпинделя способствует простой смене оснастки. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого сплава, что гарантирует долгий срок службы. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в двух положениях, что обеспечивает удобство в работе. Благодаря быстрому доступу к щеткам, можно самостоятельно их заменить, без обращения в сервисные центры.
Преимущества
- Инструмент для профессионального и промышленного применения
- Поворотная основная рукоятка
- Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Блокировка случайного включения
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Двойная изоляция привода
- Быстрый доступ к щеткам - для самостоятельной их замены