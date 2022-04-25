Угловая шлифмашина Фиолент МШУ5-11-150

Преимущества

Инструмент для профессионального и промышленного применения

Поворотная основная рукоятка

Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы

Двухпозиционная дополнительная рукоятка

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Блокировка случайного включения

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Двойная изоляция привода

Быстрый доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Углошлифовальная машина Фиолент МШУ5-11-150 Ф0035 предназначена как зачистки, шлифовки, резки металла, так и для обработки бетона, камня, кирпича. Блокировка шпинделя способствует простой смене оснастки. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого сплава, что гарантирует долгий срок службы. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в двух положениях, что обеспечивает удобство в работе. Благодаря быстрому доступу к щеткам, можно самостоятельно их заменить, без обращения в сервисные центры.