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Угловая шлифовальная машина Crown CT13506-125N
Арт. О00000031147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифовальная машина Crown CT13506-125N широко используется в строительстве и ремонте для обработки материалов. Дополнительная рукоять облегчает управление инструментом. Защитный кожух препятствует попаданию искр и пыли на оператора. Фиксация кнопки "Пуск" обеспечивает удобство при продолжительной работе.
Преимущества
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Небольшой вес делает работу менее утомительной
- Мощный двигатель для оптимальной производительности
- Дополнительная рукоятка устанавливается в удобное для пользователя положение
- Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель от перегрева