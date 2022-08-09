Преимущества

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Небольшой вес делает работу менее утомительной

Мощный двигатель для оптимальной производительности

Дополнительная рукоятка устанавливается в удобное для пользователя положение

Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель от перегрева

Угловая шлифовальная машина Crown CT13506-125N широко используется в строительстве и ремонте для обработки материалов. Дополнительная рукоять облегчает управление инструментом. Защитный кожух препятствует попаданию искр и пыли на оператора. Фиксация кнопки "Пуск" обеспечивает удобство при продолжительной работе.