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Угловая шлифовальная машина Crown CT13506-125N
5.0
1
5 490 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифовальная машина Crown CT13506-125N
Арт. О00000031147
5.0
1
Угловая шлифовальная машина Crown CT13506-125N
  • Персональная скидка

Угловая шлифовальная машина Crown CT13506-125N

Дарим скидки за
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5 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031147
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Макс. число оборотов, об/мин
11000
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая шлифовальная машина Crown CT13506-125N широко используется в строительстве и ремонте для обработки материалов. Дополнительная рукоять облегчает управление инструментом. Защитный кожух препятствует попаданию искр и пыли на оператора. Фиксация кнопки "Пуск" обеспечивает удобство при продолжительной работе.

    Преимущества

    • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
    • Небольшой вес делает работу менее утомительной
    • Мощный двигатель для оптимальной производительности
    • Дополнительная рукоятка устанавливается в удобное для пользователя положение
    • Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель от перегрева